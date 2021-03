Pubblicato il 16 marzo 2021 | 15:26

Uno dei Gucci Osteria

Fa il tris Gucci Osteria. Dopo Firenze e Los Angeles approda a Tokyo il ristorante italiano contemporaneo creato da due icone di fama mondiale: la casa di moda di lusso Gucci e lo chef modenese Massimo Bottura. Gucci Osteria Tokyio aprirà le sue porte a Ginza, quartiere trendy della capitale giapponese, nel 2021. Situato all'ultimo piano di Gucci Namiki - l'ultimo flagship store di Gucci che aprirà il 29 aprile - Gucci Osteria Tokyo sarà curato dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura in collaborazione con Karime Lòpez, Head Chef dell'originale Gucci Osteria di Firenze che ha ricevuto la sua prima stella Michelin nel 2020. Il ristorante avrà il suo ingresso dedicato dal livello della strada.Questo sarà il terzo avamposto globale per Gucci Osteria, il primo dei quali ha aperto a gennaio 2018 al Gucci Garden di Firenze e il secondo a Beverly Hills, Los Angeles a febbraio 2020. Gucci Osteria da Massimo Bottura è una serie di ristoranti contemporanei che condividono gli stessi valori e principi sotto un unico ombrello Gucci Osteria. Situato in città del mondo selezionate, ognuno celebra la propria identità varia e unica, condividendo, si sottolinea in una nota, "al contempo una filosofia culinaria che cavalca l'onda delle stagioni con creatività, eleganza, giocosità e sensualità. Catturando l'energia giovanile incarnata nella Maison Gucci e i suoi parallelismi con la filosofia dello chef Massimo Bottura, Gucci Osteria attinge da un filo di eredità: sempre contemporaneo nel suo presente, ma sempre in avanti verso il futuro".