Pubblicato il 18 marzo 2021 | 08:46

Nove italiani su dieci non rinunciano alla colazione

In Italia 9 persone su 10 (91%) non rinunciano alla colazione. L'abitudine di consumo, considerata e confermata dalla scienza come il primo passo per essere felici, è certificata da una ricerca dell'Istituto Eumetra per Unione Italiana Food, che in occasione della Giornata Internazionale della Felicità del 20 marzo lancia il canale Instagram "Io Comincio Bene" con lo scopo di valorizzare la colazione dolce all'italiana e i suoi mille risvolti benefici tra storie, ricette e curiosità collegate al suo universo."Consumare regolarmente la prima colazione - commenta Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo del Campus Biomedico di Roma- allieta l'organismo e di conseguenza la psiche per diversi motivi, in primo luogo, a causa dei ritmi circadiani."Inoltre - aggiunge- l'esperto- gli stessi nutrienti di una colazione dolce, all'italiana, rendono l'esperienza della colazione una gioia per il palato, nei cereali c'è triptofano, amminoacido precursore della serotonina, l'ormone della felicità. Mentre il calcio contenuto in latte e yogurt aiuta la trasmissione degli impulsi nervosi del piacere. Insomma- conclude- fare colazione, dolce o salata, fa sempre bene. Ma una colazione con alimenti dolci stimola maggiormente l'umore".