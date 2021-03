Pubblicato il 02 marzo 2021 | 16:47

Secondo gli ultimi dati diffusi da(HCC), Ente promotore delle carni ovine e bovine gallesi, il 2020 è stato un anno di successo per l'agnello d’oltremanica in Italia. 5.338 sono state infatti le tonnellate di carne ovina esportata nel Belpaese, per un valore di £ 29.639.000.Sul totale delle esportazioni britanniche, ilgioca un ruolo importante con più di 1/3 della produzione ovina e una presenza massiccia sui mercati internazionale del brandLe esportazioni diverso l'Italia sono aumentate del + 27,71% in volume e del + 17,94% in valore rispetto all’anno precedente. “I consumatori acquistano sempre più cibi di cui si fidano, dalla filiera garantita, prodotti con alti standard qualitativi e sempre più sostenibili.Questo è ciò che può offrire la carne gallese: ecco perché lo scorso anno, nonostante le turbolenze causate dal Covid-19, abbiamo assistito a un aumento delle vendite sia sul mercato interno, sia sui mercati internazionali, dove i nostri clienti europei ci hanno rinnovato la loro fiducia”, ha affermato, Export Market Development ExecutiveUn picco disi è registrato nella tarda primavera - inizio dell'estate, quando il primo lockdown era stato allentato. Un andamento positivo che è proseguito, su livelli più ragionevoli, fino a dicembre dello scorso anno quando i volumi sono diminuiti del -11,74%, un calo dovuto a un prezzo relativamente alto e alla situazione di incertezza legata ai negoziati sullache non promettevano bene.“Nonostante il 2020 sia stato un anno dominato da molti timori, l’andamento dell’export diè stato molto positivo” conferma, responsabile HCC del mercato italiano. “L'aumento generale è stato il risultato di una maggiore presenza nella gdo, comparto che ha retto meglio l’impatto della pandemia di Covid-19, e di un rafforzamento della presenza nelle macellerie, soprattutto durante il lockdown della primavera dove molti italiani hanno riscoperto i negozi di vicinato”.Dall’altra parte, il settore della ristorazione ha avuto un anno molto irregolare, con le esportazioni diche si sono attestate all’incirca al 35% dei livelli pre-Covid.“Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo sia a livello sanitario che commerciale, le carni ovine gallesi continuano a mantenere la quota di mercato”, conclude Martin. “Ciò significa che ilè definitivamente entrato nella spesa degli italiani”. Il consumatore italiano, di fatto, è molto attento alla qualità: a fronte di un consumo ridotto (si cerca di mangiare un po’ meno carne ma più buona) predilige la provenienza garantita, gli allevamenti estensivi, la sicurezza della filiera e la qualità organolettica, tutte caratteristiche che l’offre da sempre.Il Galles è uno dei più grandi produttori di carne di agnello d’Europa, un censimento del 2016 conta quasi 10 milioni di ovini. In tutto il Galles, un territorio di circa 20.000 km quadrati, ci sono circa 14.000 allevamenti, con una media di 700 capi ovini a fattoria.