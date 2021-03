Pubblicato il 02 marzo 2021 | 17:17

“Sigep Exp 2021, 42° Edizione di Sigep, non solo non sarà meno importante delle precedenti a nostro parere” fa notare, Sales Export Manager dell’azienda triestina, “anzi si presenta con una vera innovazione del settore fieristico, la prima piattaforma digitale per il”.Mai come oggi si sente la necessità di comunicare con clienti e prospect, di diffondere le tante novità in preparazione e la grande efficacia di un canale preferenziale come quello organizzato dal gruppodi Rimini, quest’anno dal 15 al 17 marzo.La Bazzara quindi avrà a disposizione uno spazio virtuale interamente dedicato alla promozione del brand, ma soprattutto all’evento 2021: la presentazione in anteprima assoluta del 5° libro firmato da Andrea ed il fratello Marco, Responsabile invece diUna nuova sfida, un libro che possiamo già anticipare supererà le 500 pagine, sia in italiano che inglese, per una massima diffusione internazionale come i volumi precedenti e che risponderà a decine e decine di domande poste a gran parte dei protagonisti ed esperti internazionali del panorama del caffè.“L’idea nasce anche grazie agli oltre 10 anni dedicati al desiderio di condivisione della cultura” continua, “E del voler fare rete tramite il Trieste Coffee Experts, l’evento creato da noi Bazzara nel 2010 con lo scopo di riunire le “menti“ del settore caffeicolo del Paese della grande bellezza. Evento che peraltro ho curato in prima persona nell’ultima edizione tenutasi presso il prestigioso Hotel Savoia affacciato sullo splendido golfo di Trieste, edizione che ci ha dato una grandissima soddisfazione”.“La fiera Sigep”, continua il fratello“È per noi il naturale palcoscenico per la presentazione non solo dei nostri prodotti e corsi accademici, ma anche della nostra ultima creatura. Anche se mancherà senz’altro da una parte il contatto umano, sempre molto importante, dall’altro lato il digitale porta con sé una grandissima facilitazione sia in termini logistici che economici nonché grandi benefici qualitativi in quanto potremo dialogare ed interagire con i nostri amici, clienti e partner comodamente dai nostri uffici con la possibilità, essendo il web “infinito”, di raggiungere così davvero anche i contatti più lontani con dimostrazioni, workshop e webinar”.