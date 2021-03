Carrefour in prima linea per sostenere i produttori lombardi

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 18:17

Fabio Rolfi, Christophe Rabatel, Ettore Prandini

stringono una partnership per raccontare l’eccellenza dei prodotti agroalimentari lombardi, promuovendo nella Grande Distribuzione l’offerta dei prodotti IGP, DOP e delle Filiere Agroalimentari Italiane che garantiscono la tracciabilità, la sostenibilità ambientale e l’equa distribuzione del valore tra gli attori delle filiere.L’obiettivo condiviso dagli attori del progetto è supportare e valorizzare gli agricoltori, allevatori e produttori locali, sensibilizzando maggiormente i consumatori sul valore dei, educando alla tradizione delle tipicità e all’importanza di una filiera sostenibile ed equa.Il progetto prevede l’installazione, in diversi punti vendita della Lombardia, di corner dedicati ai prodotti lombardi e alle sue principali IGP e DOP, i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) o dotati dell’etichetta FDAI – Firmato Dagli Agricoltori Italiani, per dare loro maggiore visibilità presso i consumatori ed evidenziando i valori di cui essi sono portatori. Nei punti vendita in cui non saranno presenti corner dedicati, il progetto e i prodotti saranno evidenziati tramite materiale grafico aereo e a scaffale.Il progetto pilota è stato avviato nell’, in viale Milano Fiori, al quale seguiranno ulteriori punti vendita della Regione. Sono oltre 65 le aziende lombarde e circa 600 i prodotti alimentari locali coinvolti nel progetto, tra cui vini, salumi, formaggi, pasta fresca e secca e prodotti ortofrutticoli.«Nel percorso di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lombarde l’alleanza con la grande distribuzione rappresenta un passaggio fondamentale. – ha dichiarato– Vogliamo offrire ai lombardi la possibilità di scegliere con consapevolezza evidenziando la territorialità dei prodotti, nell’ottica della trasparenza e della promozione di una agricoltura sostenibile. In un momento generale di difficoltà, per le aziende agricole lombarde e per tutta la filiera è essenziale trovare spazi commerciali per mettere in mostra i propri prodotti. Ringrazio Carrefour e Filiera Agricola Italiana per aver percorso questa strada insieme alla Regione».«L’allarme globale provocato dal Covid ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza. Di fronte ad una emergenza senza precedenti è strategico l’impegno a garantire una adeguata remunerazione dei prodotti agricoli e a privilegiare nella distribuzione il Made in Italy a sostegno dell’economia e dell’occupazione sui territori» afferma ilnel sottolineare che «questo accordo con regione Lombardia e Carrefour rafforza, insieme alle etichette di origine, gli strumenti a disposizione dei consumatori per una scelta liberta e consapevole a sostegno del lavoro e dell'economia del territorio».Anche, sottolinea l’importanza di questo progetto per un’azienda come Carrefour Italia: «Siamo convinti che la Grande Distribuzione abbia un ruolo centrale nel sostegno ai piccoli e medi produttori locali e nella promozione delle eccellenze dei territori italiani. Questo progetto, in particolare, valorizza gli agricoltori che garantiscono una filiera equa, sostenibile e trasparente, valori fondamentali anche per noi di Carrefour e parte del nostro piano di Transizione Alimentare per Tutti. Per questo siamo molto felici di collaborare con Regione Lombardia e Filiera Agricola Italiana per la sensibilizzazione sul valore dei processi produttivi e delle eccellenze del territorio e rinforzare, ancora di più, il supporto al».