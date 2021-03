Pubblicato il 22 marzo 2021 | 11:34

Per l'Istat nel 2020 prezzi delle case aumentati del +1,9%

Nel 2020, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie hanno registrato la crescita più ampia in media d'anno da quando è disponibile la serie storica: +1,9%. A comunicarlo è stata l'Istat che ha pubblicato i risultati dell'analisi dell'indice Ipab (Indice dei prezzi delle abitazioni). Dal 2010, mai si era registrato una crescita simile.«Questa dinamica - ha spiegato l'Istituto di statistica - si manifesta in un contesto di diminuzione delle compravendite di immobili residenziali del 7,7% rispetto al 2019, confermando come l'andamento dei prezzi delle abitazioni risenta solo in parte e con ritardo dei movimenti della domanda». In particolare i prezzi delle abitazioni nuove fanno registrare +2,1% nel 2020 e quelli delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l'80% sull'indice aggregato) crescono dell'1,9%.Rispetto alla media del 2010, nel 2020 i prezzi delle abitazioni sono comunque inferiori del 15% (-21,6% per le abitazioni esistenti, +3,6% per le nuove). Il tasso di variazione d'acquisito dell'indice per il 2021 è pari a -0,3% (-0,6% per le abitazioni esistenti e +0,8% per le abitazioni nuove).