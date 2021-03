Curva dei contagi in risalita.

Siamo davanti alla terza ondata?

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 17:45

Non si ferma l'aumento dei contagi da Sars-CoV-2 in Italia. L'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute parla di 20.884 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri sono stati +17.083, qui il bollettino). Sale così a quasi tre milioni (2.976.274) il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. I decessi odierni sono 347 (ieri sono stati +343), per un totale di 98.635 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono 2.440.218 complessivamente: 14.068 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +10.057). Mentre gli attualmente positivi sarebbero in tutto 437.421, pari a +6.425 rispetto a ieri (+6.663 il giorno prima).



Per quanto riguarda i tamponi, sia molecolari che antigenici, nelle ultime 24 ore sono stati 358.884, ovvero 22.901 in più rispetto a ieri quando erano stati 335.983. Mentre il tasso di positività è 5,8%; in risalita dopo il 5,1% registrato ieri.



Il bollettino del 3 marzo racconta quindi una nuova accelerazione a livello nazionale con i nuovi casi che superano la soglia dei 20mila per la seconda volta nell'arco di una settimana (l'altro sforamento è avvenutpo il 26 febbraio). «Sembra iniziata la terza ondata - ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - I numeri in risalita riguardano solo alcune regioni, ma se dovessero aumentare su tutto il territorio nazionale la situazione sarebbe più complicata. Temo che questa ondata farà male».



Secondo l'ultimo report settimanale dell'Oms, l'Italia è fra i cinque Paesi del mondo con maggior numero di nuovi casi. Davanti a noi, gli Usa (472.904 nuovi casi, comunque in calo del 2% rispetto alla settimana precedente), il Brasile (373.954 nuovi casi, +18%) e la Francia (149.959 nuovi casi, +14%). Dietro l'Italia (112.029 nuovi casi, +32%) c'è l'India (105.080 nuovi casi, +21%).



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 4,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,4 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.



© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Curva dei contagi in risalita. Siamo davanti alla terza ondata? - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS bollettino casi tasso di positività emergenza sanità