Pubblicato il 31 marzo 2021 | 08:47

Il Parmigiano reggiano al top nelle ricerche per la spesa di Pasqua

Cosa desiderano di più mangiare gli italiani per Pasqua e Pasquetta in lockdown? In testa, come è ovvio, ci sono le uova di Pasqua e il cioccolato in cima ai desideri, ma nella lista della spesa tra i prodotti di gran lunga più apprezzati c'è il Parmigiano reggiano che ha totalizzato oltre 2.500 ricerche.È quanto emerge da un'analisi di Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online che ha analizzato le categorie legate ai prodotti alimentari e alle attrezzature da cucina delineando i trend degli acquisti per capire come gli italiani si stanno preparando alla festa.La ricerca di mercato rileva che le ricerche spaziano dalla frutta secca (pistacchi, arachidi, mandorle, pinoli) alla vaniglia in baccello (oltre 300 ricerche), fino al prosciutto intero da affettare (oltre 400). Tra i prodotti alimentari specifici per intolleranze a distinguersi invece è soprattutto la pasta realizzata con grano saraceno (circa 1.000 ricerche), la variante senza glutine e quella con legumi. Nel campo degli elettrodomestici la friggitrice ad aria è la star del momento con oltre 100 mila ricerche. Gli amanti del barbecue prediligono sempre i modelli a carbonella, seguiti dai modelli a gas ed elettrici.