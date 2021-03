Unico e naturale: Asiago DOP lancia la nuova campagna tv

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 16:37

Punta sulla valorizzazione del prodotto lache, dal prossimo 5 aprile, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago promuove per celebrare l’identità della specialità e garantire un sostegno all’economia e all’occupazione dei suoi territori d’origine.Ilprosegue la valorizzazione e promozione del prodotto partendo dal territorio di produzione della denominazione d‘origine protetta, le province di Vicenza, Trento e parte di quelle di Padova e Treviso.La nuova attività promozionale prende il via il 5 aprile sulle emittenti televisive regionali del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino con oltre 6500 passaggi dello spot "", girato sull’Altopiano di Asiago, nel quale si celebra quella combinazione di fattori naturali ed umani non replicabili che rende unicoNei prossimi mesi, il Consorzio di Tutela proseguirà il piano di comunicazione con una serie di attività volte a rafforzare la conoscenza della qualità del prodotto e azioni di supporto al rilancio del mondo della ristorazione e del fuori casa, da sempre ambasciatori della specialità. Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago , anticipando le azioni del Green Deal promosso dall’Unione Europea, continua nel suo impegno a preservare e valorizzare l’unicità della specialità veneto-trentina con scelte produttive guidate dal nuovo disciplinare di produzione, sempre più rispettose dei cicli naturali, fortemente legate al territorio d’origine e a pratiche tradizionali di produzione impegnate a garantire un’alimentazione sana.Un progetto complessivo, in linea con le nuove sensibilità dei consumatori che, acquistando Asiago DOP, condividono il valore di questo prodotto e sostengono, con le loro scelte di naturalità, le 1200 aziende di allevamento che producono latte di qualità da trasformare in Asiago DOP e gli oltre 8000 addetti della filiera produttiva.