Pubblicato il 05 marzo 2021 | 15:18

Celiachia, ne soffre l'1% degli italiani

Nel 2019 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 225.418 soggetti con più di 11.000 diagnosi effettuate nell'anno. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza nella prefazione della Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia 2019, sottolineando anche come il «ministero della Salute, nell'ambito delle sue attività di prevenzione, promozione e assistenza sanitaria, è impegnato da anni sul tema con attività che riguardano il percorso diagnostico e di follow-up, il sostegno alla dieta post diagnosi, la somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense e la formazione degli operatori del settore alimentare».La celiachia è una patologia cronica che colpisce circa l'1% della popolazione e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti, che sono costretti a escludere il glutine dalla loro dieta per tutta la vita. «Il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza - ha ricordato il ministro Speranza - garantisce mensilmente al celiaco un sostegno per l'acquisto degli alimenti senza glutine».Per favorire la corretta alimentazione anche fuori casa, «ogni anno il ministero della Salute ripartisce tra le Regioni dei fondi che hanno l'obiettivo di garantire la somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense e favorire le attività formative destinate agli operatori del settore alimentare».