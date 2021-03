Pubblicato il 08 marzo 2021 | 12:25

invita le maestre e i bambini delle scuole Primarie di tuttaa prendere parte al più grande passaparola a favore dell’ambiente, il progetto “”, promosso con l’obiettivo di sensibilizzare le future generazioni sull’importanza di riciclare più di quanto si consuma, per perseguire la filosofia dell’azienda di un mondo a impatto-1.In occasione della, a partire dal 18 febbraio, sul sito www.ferrarelleprogettoscuola.it sarà disponibile il gioco “”.Sulla schermata del computer appariranno alcuni tra i più comuni rifiuti che i bambini dovranno differenziare, selezionando il contenitore corretto tra organico, plastica, vetro, indifferenziato e carta.Tra i “” anche laFerrarelle inche, se riciclata correttamente, potrà prendere nuova vita, tornando ad essere una preziosa risorsa.Proprio come avviene all’interno dello stabilimento di, dove ogni anno Ferrarelle toglie dall’ambiente 20.000 tonnellate di, molte di più di quante ne usa per produrre bottiglie con plastica riciclata “Fuoriclasse del riciclo” è solo il primo dei giochi digitali che Ferrarelle lancerà nelle prossime settimane nell’ambito del più ampio progetto “A scuola di riciclo: impatto – 1”, partito lo scorso febbraio e che vede oggi la partecipazione di oltre 1.000 scuoleUn’iniziativa totalmente gratuita, pensata per offrire spunti didattici, quiz e giochi digitali da fare in classe, in DAD o in famiglia, che vede anche il coinvolgimento dei Me contro Te, coppia idolo dei più piccoli che ha scelto di farsi promotrice con Ferrarelle del messaggio “”.