Pubblicato il 08 marzo 2021 | 15:31

(Daniele Bozza, Gianluca Cittadini e Michele Bozza)

, storica azienda vinicola della famiglia Bozza di Monticelli Brusati (BS), mette a segno un ulteriore passaggio nel suo percorso di crescita e rinnovamento, con l’ingresso alla direzione commerciale diForte di un solido retaggio dei suoi fondatori - i fratelli- la strategia di crescita sui mercati nazionale ed internazionale impressa negli ultimi anni da, seconda generazione alla guida dell’azienda franciacortina che si avvicina ai 35 anni di attività, punta ad un consolidamento del posizionamento del brand in Italia e ad un’ulteriore espansione all’estero., 47 anni, proviene da diverse esperienze manageriali nel mondo del vino: a partire da un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti (dove si è occupato di promozione e di strutturazione di reti di vendita per diverse cantine), proseguendo poi come responsabile commerciale in primarie aziende del Nord Italia, ampliando la propria esperienza sui mercati internazionali (fra le ultime Botter SpA, Cantina Valpolicella Negrar e la Collina dei Ciliegi).Cittadini collaborerà conche, in occasione del nuovo ingresso, assume il ruolo di General Manager ein qualità di Responsabile commerciale Italia, andando ad implementare la struttura manageriale dell’azienda. La Montina arriva da un 2020 che l’ha messa alla prova e inizia il nuovo anno con rinnovata grinta- spiega Michele Bozza - Come molte altre realtà a livello globale l’azienda si è trovata ad affrontare uno scenario inimmaginabile, a cui ha saputo rispondere con intraprendenza e dinamismo. Non è stato un anno facile, come del resto non lo sarà quello in corso, ma la volontà di continuare il percorso di crescita aziendale è rimasta ferma. Siamo sicuri che l’esperienza e la professionalità di Gianluca porteranno a La Montina un’importante spinta al progresso, sia a livello commerciale che organizzativo”.Ambiziosi obiettivi di business quindi per la cantina franciacortina, che è pronta ad affrontare le nuove sfide contando sui valori di sempre: passione e professionalità.