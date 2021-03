Pubblicato il 08 marzo 2021 | 12:32

Il centro del paese presidiato dalla Protezione civile (fonte: Facebook)

Con la vaccinazione di massa della scorsa settimana che ha coinvolto quasi tutti gli abitanti maggiorenni, mentre già si predispone il piano per la seconda dose, Viggiù, in provincia di Varese, si candida ad essere uno dei primi paesi "covid free" in Italia.Il paesino al confine con la Svizzera era finito in zona rossa locale lo scorso 16 febbraio a causa della forte presenza delle varianti Covid che hanno velocemente coinvolto i positivi della località varesina. Una situazione affrontata in modo duro dalla Regione Lomabrdia e che ora, all'indomani di una campagna vaccinale durata una settimana, punta a candidarsi come primo territorio immunizzato d'Italia.«Ovviamente dobbiamo mantenere tutte le precauzioni, non possiamo tralasciare le attenzioni fin qui seguite - ha detto il sindaco Emanuela Quintiglio - Ma sono fiduciosa, non solo siamo diventati un modello nazionale per il piano vaccinale, ma se prosegue così mi sento di aggiungere che per l'estate qui saremo tranquilli, e invito chi cerca un posto di villeggiatura a venirci a visitare».Ancora è allo studio cosa abbia provocato il picco di contagi in un comune di 5.000 abitanti: «Se contiamo il personale sanitario e altre categorie che erano già state vaccinate in precedenza - ha aggiunto il sindaco - Possiamo concludere che l'80% degli abitanti ha avuto la prima dose di vaccino: non possiamo che essere più che soddisfatti».