illycaffè, nuovo barattolo in esclusiva per Esselunga

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 14:53

, azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, conferma il sostegno al mondo dell’arte e dei giovani talenti con una nuova creatività d’autore “” per il suo iconico barattolo in alluminio 250 gr, firmata dae distribuita in esclusiva da Esselunga.Dal 2006, artisti comesono stati chiamati a personalizzare il decoro dell’iconico barattolino. In occasione dell’anniversario dei primi 10 anni di queste speciali opere d’arte circolari, illycaffè in collaborazione con, il progetto di scouting di Vogue Italia attraverso il qualesupporta la nuova generazione di designer, ha invitato artisti e creativi under 40 a partecipare al progetto “Dress for Coffee” , selezionando dieci talenti.Tra questi,, Art & Creative Director marchigiano, trasferitosi a Milano da diversi anni, il cui decoro è stato scelto daedper questo lancio speciale, che ha ricreato delle macchie di caffè digitalizzando una fantasia d’acquarelli su seta, in cui i colori caldi della terra si alternano a quelli delicati della natura e a quelli sfuggenti dell’universo.“Penso che il mio lavoro, possa essere paragonato a un’opera sinfonica. - dichiara- Un pensiero che segue un crescendo creativo. E quando più creativi collaborano insieme, si forma un’orchestra che produce qualcosa di magico, raffinato”.La collaborazione traed, giunta quest’anno alla terza edizione, sancisce l’unione tra due eccellenze del, da sempre promotrici di valori quali bellezza, qualità e sostenibilità, che si traducono in azioni concrete, come nel caso specifico di questo progetto.“Siamo convinti che un’iniziativa come questa possa rappresentare oggi una delle occasioni ideali per sostenere le nuove generazioni e premiarne il talento in modo concreto ” afferma, Direttore Artistico di illycaffè.“Il progetto di collaborazione con illy nasce dalla volontà di rendere esclusivo per i nostri clienti un prodotto iconico, legandolo al mondo dell’arte attraverso la valorizzazione del lavoro di giovani designer” enfatizza, Category Manager di Esselunga.La nuova limited edition dei barattoli da 250gr dell’iconico blend illy 100% Arabica macinato, nell’intensità Intenso, dal gusto pieno e corposo con avvolgenti note di cacao e frutta secca, sarà disponibile da marzo in esclusiva per Esselunga , al prezzo consigliato di