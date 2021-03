Nuova partnership triennale tra Fabbri 1905 e Cast Alimenti

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 17:06

hanno firmato una partnership triennale per avviare un percorso formativo per gli allievi della storica scuola di cucina. Obiettivo: formare i professionisti del futuro e creare nuove opportunità di lavoro.Oggi il mondo del fuoricasa ha infatti di fronte una grande sfida: evolvere non solo per lasciarsi alle spalle la crisi ingenerata dalla pandemia, ma anche per farsi trovare preparato e anzi guidare nuovi stili di consumo.In una parola, per creare nuovi spazi di mercato, magari proprio a partire da accostamenti inediti che vadano oltre binomi classici ed esaltino ancora di più la qualità dei prodotti e la maestria dei professionisti. Nasce da questi presupposti l’incontro tra due eccellenze del food e della formazione professionale made in Italy.Nel 2021 la collaborazione sarà dedicata al mondo beverage a tutto tondo, dalla caffetteria alla miscelazione, grazie alle gamme dedicate al professionista del bere miscelato, con una particolare attenzione a mettere a frutto completamente le poliedriche qualità di, mentre nel 2022 e 2023 si allargherà agli universi gelateria e pasticceria.Riflettori accesi per il primo anno su un tema destinato a far maturare nel prossimo futuro i menù di bar, ristoranti e locali:Superato il classico schema pietanza/calice di vino o pizza/birra, si apre infatti un mondo di opportunità capaci di creare nuove esperienze di consumo. Dalla colazione al dopocena.Due le tipologie di corso previste: il primo, di Alta Formazione, dedicato a chi si affaccia al mondo del bar e vuole costruirsi una solida base teorica e pratica; l’altro, di Specializzazione, pensato per i professionisti che vogliono aggiornarsi e qualificarsi ulteriormente.Due livelli diversi di approfondimento – dalle basi all’analisi della composizione molecolare e aromatica, dalla stagionalità all’estetica passando per la texture, ma anche il marketing e la promozione sui social – con un denominatore comune: qualità.Un elemento che si esprime anche nel corpo docenti, di primissimo piano: lo chefdialoga infatti con i barmane con l’ambassador Fabbri 1905, nonché il Maestro Italiano di Caffè,L’impronta dell’azienda bolognese si ritrova anche sui banchi da lavoro degli allievi: Fabbri 1905 è infatti Main Sponsor e fornitore di sciroppi, topping, polpe e prodotti complementari per l’aromatizzazione e la preparazione di bevande e cocktail.Anche qui, naturalmente, un ruolo da protagonista è riservato ad Amarena Fabbri, prodotto iconico molto apprezzato trasversalmente dai professionisti del fuoricasa per la sua capacità di aggiungere ad ogni creazione un quid in più, sia a livello gustativo, sia estetico.«Quella con CAST Alimenti – commenta, esponente della quinta generazione di famiglia e alla guida del canale professionale Beverage, Gelateria e Pasticceria - è un’intesa basata anzitutto sulla qualità e sulla capacità di entrambe le aziende, l’una attraverso i prodotti, l’altra attraverso l’insegnamento, di costruire, esprimere e trasmettere la cultura italiana attraverso l’arte della cucina e del gusto. Un’arte basata sulla tradizione e sull’immenso bagaglio storico che il nostro Paese ci tramanda, ma che va costantemente nutrita con la creatività e l’innovazione, elementi chiave per guardare al futuro».Il primo corso, di Alta Formazione, è partito alla fine dello scorso anno. Rigorosamente in presenza, ha coinvolto 16 allievi, età media 28 anni, di cui quasi la metà donne. Entro sei mesi, queste le statistiche della scuola, circa il 63% degli allievi dei corsi di alta formazione ha trovato occupazione nel settore, percentuale a cui si aggiunge un 22% che già vi lavorava.I prossimi appuntamenti per i corsisaranno a primavera: il 17 e 18 maggio sarà la volta del corso di Specializzazione Food & Drink Pairing: istruzioni per abbinamenti vincenti, mentre ad inizio maggio torneranno in classe gli allievi dell’Alta Formazione per il corso da Caffettiere/Barman.