Pubblicato il 02 aprile 2021 | 12:39

Carrello della spesa più ricco del 10% a Pasqua

Cresce del 10% il valore del carrello della spesa rispetto al 2020, arrivando a sfiorare 1,1 miliardo di euro. È il risultato della Pasqua blindata, con l'Italia tutta in zona rossa che, se allunga i danni per agriturismi, ristoranti, bar e alberghi, non toglie alle famiglie la voglia di preparare le ricette della tradizione festiva a tavola, anche se con pochi commensali come impone la normativa. Ma senza rinunciare al menu tipico regionale nell'80% dei casi.A registrare questa voglia di normalità è Cia-Agricoltori Italiani secondo cui i protagonisti della Pasqua saranno i piatti della trazione. A partire dall'agnello di cui, a Pasqua, ne verranno mangiati 4,5 milioni di chili (la metà del consumo di carne ovina annua).A trionfare, poi, sono i dolci fai da te e la pasta fatta a mano, che trascineranno gli acquisti di uova; fino alla fine della settimana di Pasqua, se ne compreranno oltre 300 milioni tra decorazioni e preparazioni culinarie.Un italiano su 4 utilizzerà il web per acquistare eccellenze enogastronomiche e prodotti agroalimentari dei territori, spesso direttamente dagli agricoltori tramite i portali di eCommerce come quello di Cia . Una boccata d'ossigeno sia per le aziende che lavorano con il canale Horeca, completamente fermo, sia per gli agriturismi che, con la vendita diretta nei mercati e online, provano a reagire alla seconda "Pasqua perduta" con oltre 350 mila presenze in fumo a causa del divieto di pranzi fuori e gite anche in campagna.