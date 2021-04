Pubblicato il 20 aprile 2021 | 11:37

Vittoria Zanetti e Matteo Pichi

Uno dei poke realizzati da Poke House

A poco meno di un anno dal primo round di finanziamento da 5 milioni di euro, Poke House fa doppietta e chiude con 20 milioni di capitale fresco e pronto da utilizzare per un ulteriore slancio al piano di sviluppo ed espansione del brand. Nei programmi, infatti, c'è l’apertura di 200 nuovi locali non solo nei paesi attualmente coperti, ma anche all'estero. Francia e Regno Unito le destinazioni al debutto prima dell'estate.Il round di finanziamento serie B da 20 milioni è stato guidato da Eulero Capital, con il sostegno di FG2 Capital e il reinvestimento di Milano Investment Partners Sgr. In questo modo, il valore del business food-tech dedicato al piatto di origine hawaiana ha registrato un ulteriore balzo in avanti fino a raggiungere i 100 milioni di euro.Nata a novembre 2018 dall'idea dei due giovani fondatori Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, Poke House ha all’attivo 30 insegne tra Italia, Portogallo e Spagna, un team di più di 400 persone e un fatturato atteso nel 2021 superiore a €40 milioni.«Abbiamo intuito fin da subito che il poke potesse essere un prodotto dalle grandi potenzialità ma al contempo molte altre catene hanno iniziato a proporlo - ha commentato Matteo Pichi, co-founder e ceo di Poke House - Per questo ci siamo focalizzati sin dall’inizio sulla differenziazione, puntando su una qualità di prodotto superiore oltre che su un’esperienza curata in ogni dettaglio: chi entra nelle nostre House assapora lo spirito californiano in toto, dai colori e i materiali degli interni che richiamano i tramonti estivi della West Coast, alla freschezza delle nostre materie prime e l’autenticità delle salse preparate in casa, fino al nostro team pronto ad accogliere i clienti e condurli nella loro experience in Poke House. Siamo un fast casual di qualità e un'azienda giovane che utilizza il meglio della tecnologia in circolazione per migliorare ogni giorno il nostro servizio al consumatore».Poke House, infatti, non è solo un ristorante nel senso più tradizionale del termine, ma una food-tech company con un modello di business dalla forte componente digitale, che le ha permesso di innovare il mondo del food retail in maniera dirompente. Grazie alla sua capacità di far leva sul digitale in modo strategico ha strutturato un approccio data driven che le consente di svilupparsi in scala a un ritmo molto più elevato rispetto a quello di una classica catena di ristoranti. Inoltre, attraverso l’analisi continua e immediata dei dati, Poke House è in grado di ridurre il livello di rischio avendo la possibilità di modificare la strategia di business in maniera più reattiva rispetto agli altri.«Quella che stiamo vivendo è una fase sicuramente complessa e sfidante per il nostro settore, ma allo stesso tempo può rivelarsi anche fucina di idee e concept innovativi in termini di digitalizzazione. Il nostro obiettivo è quello di essere al fianco della community con un prodotto e un servizio che siano in linea con le sue preferenze, che oggi più che mai stanno cambiando. Col tempo abbiamo imparato a conoscere i nostri clienti e fare tesoro dei loro preziosi feedback per continuare a offrirgli un’esperienza inedita e coinvolgente. Credo che questo, oltre al nostro approccio perennemente da start-up, sia il segreto dietro il successo di Poke House, che ci ha permesso di conquistare e, nel caso di MIP, confermare la fiducia degli investitori: la capacità di innovare restando fedeli a noi stessi per offrire un’esperienza che sia sempre all’altezza delle aspettative», ha affermato Pichi.