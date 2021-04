Kosè by Kimbo, al via la nuova campagna promozionale

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 16:24

, lo storico brand lanciato danegli anni ’90, con il nuovo logoè protagonista di una nuova campagna web geolocalizzata sul territorio campano che sarà online per un mese.Una campagna impattante pensata per evidenziare le distintività del marchio, che si rivolge ad un pubblico di consumatori che guardano in primis al prezzo ma non rinunciano allaQuest’ultima è garantita dalla firma “”, che rende nota l’appartenenza all’azienda madre e, ulteriormente sottolineata, dal pay off “”.La nuova campagna sarà online. Un lancio strategico per l’azienda che raggiungerà un valore di impressions stimato pari a 2.275.000 e sarà presente sulle piattaforme web MediasetPlay e PMP.Il brand Kosè by Kimbo è stato oggetto di una recenteche ha definito una nuova veste del packaging. Il già noto chicco di caffè presente nell’originale logo Kosè, ha subito un processo di personificazione, diventando più vivace ed allegro.A sottolineare ulteriormente il legame con la, il packaging raffigura l’origine territoriale attraverso un’immagine stilizzata delche conferisce una piacevole esplosione di colori tipica del capoluogo campano. Gli elementi caratterizzanti del brand sono stati trasposti perfettamente all’interno del nuovo spot che adotta un tone of voice allegro e giovanile.Vitalità, calore ed energia sono le caratteristiche di questo nuovo video: valori affini al mondo del caffè e che raccontano al meglio la marca. Lo storico jingle del brand, opportunamente rivisitato, è sicuramente l’elemento distintivo, riconoscibile e capace di comunicare la passione, l’allegria e la forza diL’ambientazione è fresca e conviviale, un incontro tra amici il cui protagonista maschile incarna perfettamente l’essenza del marchio:I prodotti Kosè by Kimbo sonograzie alle capsule compatibili con le principali macchine a uso domestico (Nespresso® Original®*, Nescafé® Dolce Gusto®* e Lavazza® A Modo Mio®*) e alle cialde compostabili.Entrambe sono disponibili nei formati convenienza, ideali per un consumo quotidiano e frequente, capaci di rispondere alle tante e diverse esigenze dei consumatori. Una vasta gamma di prodotti per il canale dei monoporzionati che vede protagoniste le misceleIl prodotto è acquistabile sui principali marketplace d’Italia, primo fra tutti, e nei negozi specializzati nella vendita di cialde e capsule presenti in Campania e nel Lazio.

