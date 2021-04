Pubblicato il 26 aprile 2021 | 08:53

Gli americani vaccinati potranno viaggiare in Ue a partire da questa estate

Mentre da una parte gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Italia a causa dell’alto rischio di contagio da Coronavirus, dall’altra la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista al New York Times annuncia che i turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 quest'estate potranno viaggiare in Europa. Senza al momento specificare la tempistica.«Gli americani - spiega Von Der Leyen - usano vaccini approvati anche dall'Ema e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l'Unione europea».E una cosa è chiara: tutti e 27 gli Stati membri accetteranno, senza condizioni, tutti quelli che sono vaccinati con vaccini approvati dall'Ema.