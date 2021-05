Pubblicato il 24 maggio 2021 | 17:48

A Fiumicino registrato un sensibile aumento dei turisti stranieri in arrivo

In aumento il movimento di turisti stranieri in arrivo all'aeroporto di Fiumicino. Un trend che, da alcuni giorni, è in lento ma progressivo incremento e che lunedì 24 maggio trova ulteriore conferma grazie a diversi gruppi che stanno sbarcando allo scalo romano e che stanno tornando a scegliere il Belpaese come meta di vacanze, tra città d'arte e luoghi del turismo religioso. Ci sono, tra gli altri, svizzeri, tedeschi, americani, spagnoli, russi.«Abbiamo scelto di trascorrere una settimana a Roma alla scoperta delle sue bellezze - racconta una giovane coppia tedesca all'Ansa - per noi è la prima volta e siamo contenti che in Italia e in generale in Europa la situazione Covid stia pian piano migliorando, grazie soprattutto alla campagna di vaccinazione. Un viaggio, il nostro, deciso subito dopo che è stata tolta la quarantena».Un gruppo in arrivo da Zurigo, invece, ha detto «di aver scelto come meta quella di Assisi: ci fermeremo alcuni giorni e poi, al rientro, un paio di giorni a Roma». E ancora: «Ci sposteremo in varie città - è la testimonianza di una famiglia statunitense - Firenze e Roma in particolare: non vedevamo l'ora di tornare a viaggiare e di tornare in Italia».La tendenza di aumento di turisti è testimoniata anche dalle agenzie di noleggio auto presenti in aeroporto: «Nell'ultima settimana stiamo notando un progressivo incremento di arrivi dall'estero ed è finalmente una bella situazione - spiega un addetto - in particolare abbiamo notato turisti americani, coreani e russi ed europei in generale».