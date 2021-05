Hospitality, il 12 maggio le premiazioni per il contest Solobirra

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 17:50

Oltrein gara nei tre contest 2021 di, l’area speciale della fieraLa premiazione, in programmain diretta Facebook da Riva del Garda, sarà condotta dal degustatore e giudice internazionale, in arte Kuaska, e dal conduttore radiofonicoche consegneranno i riconoscimenti alle migliori birre artigianali del concorso Solobirra , alle etichette più creative pere al miglior packaging nel nuovo contestLa giuria, composta dadel settore brassicolo, biersommelier certificati e degustatori ufficiali, ha valutato le proprietà organolettiche dellein concorso selezionando lae premiando i primi tre classificati in 23 categorie.Peri riconoscimenti andranno alle prime tre etichette classificate, considerate le più creative e di impatto tra quelle in gara oltre a, mentre persaranno premiati i primi tre classificati e una menzione speciale al “”. Le candidature di etichette e packaging sono state valutate da autorevoli esperti di marketing, design e comunicazione.«Il 12 maggio sarà anche l’occasione per approfondire il legame sempre più stretto tra birra e ospitalità» sottolinea, Exhibition Manager di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza. «Il mercato internazionale e in particolare quello italiano si sono infatti arricchiti sia di produttori artigianali di qualità che di estimatori, come accaduto per il vino, che creano attorno a questo prodotto un vero e proprio movimento in grado di coinvolgere anche ilE i numeri lo confermano. In questa particolare edizione dei contest Solobirra ospitiamo 244 birre diverse e oltre 100 tra packaging e label originali con una forte partecipazione dall’estero, sia dall’Europa che da Paesi extraeuropei.»L’appuntamento si terrà neldi Riva del Garda e sarà trasmesso in diretta Facebook sul canale ufficiale @HospitalityRiva . Il dialogo, guidato da Dardano e Kuaska, toccherà alcune delle tematiche più interessanti per i professionisti dell’Ho.Re.Ca., dal beer and food pairing, alla biodiversità, ad un argomento trasversale a tutti i settori:Partner di Hospitality per i concorsi Best Pack e Best Label sonogruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica, la divisionededicata ai materiali autoadesivi per l’industria dell’etichettatura e, print service provider che offre servizi di stampa digitale dal 1992.