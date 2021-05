Pubblicato il 04 maggio 2021 | 13:20

Il 91% degli italiani ha optato per la cucina cinese o giapponese delivery

Food delivery? Agli italiani piace internazionale. Il 62% degli italiani, nell'ultimo anno, ha, infatti, ordinato food delivery internazionale e il 91% ha optato per la cucina cinese o giapponese. È quanto emerge da un sondaggio, veicolato online, da American Pistachio Growers, associazione no profit che riunisce i coltivatori di pistacchi californiani.L' indagine è relativa al cambio di abitudini in fatto di food delivery e cibo d'asporto con la chiusura forzata dei ristoranti nell'ultimo anno a causa della pandemia.Dall'analisi emerge che per gli italiani il cibo continua a rimanere un momento di evasione nonostante «il rito dell'andare fuori a pranzo/cena sia stato bloccato dalla pandemia».In particolare, il 64% dei rispondenti al sondaggio ha dichiarato che nel 2020/21, pur di non rinunciare allo svago culinario, ha utilizzato molto più spesso il delivery, rispetto agli anni precedenti la diffusione del Covid-19.Il 76% considera il delivery un momento di sgarro, preferendo richiederlo per la cena (88% dei rispondenti) invece del pranzo e scegliendo cibi più calorici rispetto a pasti healthy.