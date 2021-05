Pubblicato il 04 maggio 2021 | 17:33

Paolo Migliavacca

ha sottoscritto un accordo conper la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti in Italia. A partire dal 1° gennaio 2022 sarà il gruppo bolognese a occuparsi della commercializzazione del portafoglio prodotti del brand Vallè in tutti i canali della distribuzione moderna., ha un’elevata notorietà di marca (87%) ed è leader indiscusso dei condimenti vegetali con una quota a valore del 69%, grazie a una gamma innovativa orientata alla naturalità e al benessere.«L’accordo firmato con Valsoia corona la naturale evoluzione del brand Vallè, divenuto negli anni loe delle basi per torte a base vegetale, e il brand di riferimento per chi ama la cucina naturale e cerca il benessere - commenta, Amministratore Delegato di Vallè Italia. - Un percorso analogo a quello realizzato da Valsoia in altri segmenti di mercato e che ci ha portato ad avvicinarci per valorizzare le nostre affinità e la complementarietà delle nostre rispettive offerte. Crediamo, quindi, che quest’alleanza possa sviluppare nuove opportunità di sinergie commerciali nei rapporti con i retailer, delineare ulteriori prospettive di espansione per il mercato dei prodotti vegetali e sostenere lo sviluppo del brand Vallè nei prossimi anni».Vallè Italia è un’azienda dinamica e in crescita. Ha chiuso il 2020 con un, per un valore al consumo del suo portafoglio prodotti superiore ai(fonte Nielsen a.t. dicembre 2020), realizzato per l’86% nella distribuzione moderna.Questa performance ha consentito a Vallè di consolidare ulteriormente la sua, dove sfiora il 70% di quota a valore, e di farsi apprezzare nel mercato delle basi fresche come unico brand a valorizzare sulle confezioni l’italianità dei suoi prodotti.«Gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto nel 2020 sono frutto di un mix di fattori – prosegue Migliavacca. – Da un lato i condimenti e le basi per cucinare Vallè si sono inseriti nel trend positivo del paniere dei prodotti rivolti ai ‘’, arrivando a conquistare anche nuove fasce di users. Dall’altro i consumatori hanno premiato l’innovazione che abbiamo portato sul mercato in termini di naturalità e italianità. Nel corso del 2020, infatti, Vallè ha rinnovato la sua offerta introducendoda filiera garantita, mantenendo l’attenzione anche al tema della sostenibilità, con una gamma».Confermando come l’innovazione sia scritta nel suo Dna, Vallè ha anche lanciato nuovi prodotti. L’ultimo arrivato sul mercato è, il primo condimento per la pasticceria professionale destinato al mercato domestico.Selezionata dal famoso pastry chef(che compare sull’iconica e impattante confezione rosa), Vallè Pasticceria cha ricevuto subito un’ottima accoglienza da parte della distribuzione e dei consumatori che hanno dimostrato di apprezzare la novità di questa proposta.