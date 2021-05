Pubblicato il 05 maggio 2021 | 08:56

Gelato artigianale: in Italia vince il pistacchio

L’arrivo del caldo fa rima con… gelato? Ma quali sono i gusti preferiti? Cioccolato e vaniglia sono i gusti di gelato che raccolgono i maggiori consensi all'estero. In Italia è il pistacchio il preferito, davanti a stracciatella e nocciola. Le preferenze emergono con il disegno di una mappa europea del gelato artigianale realizzata dal food delivery Deliveroo in alcuni Paesi europei come Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio e Spagna dove è presente il suo servizio di consegne. L'indagine è stata condotta osservando gusti, preferenze e abitudini dei consumatori quando ordinano gelato a domicilio.La ricerca mette in evidenza che in Italia, Milano si conferma la capitale del gelato a domicilio davanti a Roma e Firenze.Cagliari e Bergamo chiudono la top 5 delle città gelato addicted. Tra le novità emergenti in fatto di gusti vengono invece segnalati «abbinamenti particolari ed ingredienti insoliti capaci di incuriosire e stimolare il palato», tra questi ricotta e fichi, sambuco e pesca nettarina, ananas e zenzero, arachide salato, melone retato, banana e lime, per citarne alcuni. Sotto il profilo economico risulta invece che nella penisola, negli ultimi 12 mesi, gli ordini a domicilio di gelato sulla piattaforma di Deliveroo sono triplicati (+200%).Al di fuori dei confini nazionali, cioccolato e vaniglia sembrano essere la vera passione in termini di gusto, rispettivamente al primo posto in Francia e Spagna (cioccolato) e nel Regno Unito e in Irlanda (vaniglia), e secondi solo al pistacchio in Belgio. Tra i primi posti in fatto di scelta di gusti in Gran Bretagna, Irlanda, Belgio e Spagna ci sono "Cookie", "Oreo", "Speculoos" e "Dulce de Leche". La Francia sembra invece preferire gusti tradizionali.