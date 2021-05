Pubblicato il 07 maggio 2021 | 13:09

L’Italia ribadisce ancora la linea dura contro l'introduzione di eventuali Nutriscore sugli alimenti italiani. Il sistema a semaforo “nutriscore” per gli alimenti è «un sistema di condizionamento del mercato; non si fa cultura alimentare ma si condiziona il mercato. Noi stiamo cercando di creare una minoranza di blocco con altri Paesi, cercando di far percepire che quel tipo di etichettatura mette in grandissima crisi le produzioni tipiche e la dieta mediterranea», ha detto, intervenendo alla trasmissione Agorà, il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli.