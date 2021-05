Prove di vacanza in Italia:

Venezia, Portofino e Roma piene di gente

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 18:13

Tanti al mare a mostrare le… mascherine. Complice la bella giornata di sole le località balneari, dal litorale romano a Venezia, passando per Portofino e il Tigullio fanno le prove d’estate.



Registrato in giornata traffico sostenuto sulle strade verso il mare e a Ostia. Scattato anche questo fine settimana il piano anti-assembramenti predisposto dalla questura di Roma con controlli da parte di forze dell'ordine e polizia locale. In tanti anche nei principali parchi della Capitale e nel centro storico. Nella zona del Tridente, il salotto di Roma compreso tra via di Ripetta, via del Babuino e via del Corso, la polizia locale ha effettuato diversi interventi per sciogliere assembramenti. I vigili stanno eseguendo monitoraggi con pattuglie fisse e in movimento. Tra i luoghi più affollati anche la zona di Fontana di Trevi.



Come previsto, nel secondo weekend di zona gialla e bel tempo, anche Venezia è stata presa d'assalto fin dalla mattinata di oggi da visitatori, soprattutto dall'entroterra regionale veneto. Sono al completo tutti i parcheggi automobilistici di piazzale Roma e del Tronchetto, dove inizialmente le vetture erano state deviate. La Polizia locale ha comunicato lo stop dei veicoli, con l'indicazione a raggiungere le aree di sosta in terraferma, a Mestre e Marghera. Per le code sul Ponte della Libertà verso il centro storico, le linee del servizio di trasporto pubblico hanno accumulato ritardi in entrambe le direzioni. Non si registrano assembramenti di persone; i visitatori si concentrano sulle principali direttrici turistiche di Rialto e piazza San Marco, per ora senza affollamenti. Da ieri è in vigore l'ordinanza del Comune contro la movida, che fissa limiti di accesso in alcune zone della città, e la possibilità di chiusura o limitazione di queste aree da parte della Polizia locale.



Code al casello autostradale, parcheggi esauriti, battelli pieni così come i tavoli dei bar e dei ristoranti. Il primo weekend di sole post aperture fa segnare anche nel Tigullio occidentale un tutto esaurito.



Se non ci fossero le mascherine sui volti delle persone, la pandemia sarebbe un ricordo lontano. Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino assaggiano segnali di ripartenza che fanno ben sperare per la stagione. A far da traino indubbiamente Portofino protagonista con le regate organizzate dallo Yacht Club Italiano e finanziate da vari sponsor, su tutti il gruppo Belmond dell'hotel Splendido.

