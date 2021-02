Extravergine Sostenibile Zucchi, ideale per mantecare e tanto altro

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 21:05

Sotto la guida della famiglia Zucchi, l’azienda di Cremona è diventa una realtà industriale e commerciale di primo piano

L'olio Evo 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi

nasce nelcome attività artigianale a conduzione familiare dedicata all’estrazione di olio da semi per uso alimentare. Nel corso degli anni, sotto la guida della, l’azienda di Cremona diventa una realtà industriale e commerciale italiana di primaria importanza nel settore oleario.Nell’ambito della sua gamma di prodotti l’olio, è il primo a provenire da una, rispettosa di un disciplinare di oltre 150 requisiti che ne attesta la sostenibilità ambientale, sociale, economica e nutrizionale Grazie al ricco, è ideale a crudo e negli, nella preparazione die salse a base di cioccolato e per valorizzare, calamari, polpo, moscardini o totani. «Gli oli vegetali - spiega lo chef- sono ottimi alleati in cucina. Aggiunti a fine cottura, da soli o insieme ad altri ingredienti di rifinitura, aiutano a ottenere una, anche utilizzati in, soprattutto se ricchi di profumi e aromi. Per un perfetto, per esempio, è sufficiente aggiungere al riso non più didi un olio ricco di sentori comeinsieme a del salmone fresco, mantecato in precedenza con l’olio e scorza e succo di arancia, per ottenere un».Per informazioni: www.zucchi.com