Lazio, dove l'olio extravergine d'oliva ha fondato il suo impero

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 11:31

S

Una tradizione millenaria

L'olio nel Lazio oggi

Le cultivar

Le cultivar autoctone più conosciute: la Caninese, la Carboncella e l’Itrana

L'olio e il turismo nel Lazio, da Roma alle trattorie tipiche

Gli abbinamenti ideali

ì, lo possiamo dire con certezza. È partito tutto da qui. L’, come abbiamo più volte detto, ha una storia che va molto indietro nei secoli e nei millenni. Molto prima dell’avvento dell’. Arriva dall’antica Mesopotamia per espandersi all’anticaprima di approdare nel nostro Medio Oriente ed infine sulla nostra Penisola. Ma se, prima, l’olio extravergine serviva comeper il corpo o per favorire l’illuminazione dei locali, i romani ne intuirono il potenziale ed iniziarono ad usarlo come un vero e proprio alimento. E grazie alle possibilità che forniva come ingrediente, i romani furono anche i primi a ricercare una certaNon mancarono infatti le distinzioni: l’olio migliore, detto Albus, quello di prima spremitura, seguito dal Viride e dal Maturus. C’era poi l’olio chiamato Cibarius, che era ricavato dalle olive cadute a terra ed era considerato il meno pregiato, tanto che venne destinato agli schiavi.Oggi ladi olio extravergine d'oliva nel Lazio può contare su circa 86mila ettari di coltivazione, disposti per circa l’80% in collina, per un buon 15% su territori montani, mentre la restante parte viene coltivata su terreni pianeggianti; vanta circaed una produzione che si aggira intorno alle 86mila tonnellate e che, rispetto all’annata precedente, ha visto un leggero, pari al 6%.Anche qui, come in altre regioni, leesistenti non sono poche. Oltre alle famose, abbiamo cultivar proprie di questo territorio. Le tre più conosciute sono la, lae l’La prima, come suggerisce la parola stessa, è originaria di Canino ed è la cultivar maggiormente coltivata nel viterbese. La Carboncella è diffusa soprattutto nella parte del Lazio che confina con le Marche, mentre l’Itrana la possiamo riscontare nella parte a sud di Roma e soprattutto nelle province di Latina e Frosinone.La Caninese e la Carboncella dannocon i sentori di amaro e piccante presenti ma non così protagonisti. Si fanno sentire, ma non amano il centro della scena. Hanno il loro spazio e a loro va bene così. Qualcosa di diverso invece è l’Itrana; il suo fruttato vira anche sule regala oli più presenti e. I suoi sono oli extravergine di un certo spessore a livello di personalità. Si fa sentire in modo più marcato, i suoi "" e "" ricercano piatti più strutturati a livello di sapori. Ha spalle ben più larghe delle sue due colleghe precedenti.Parlare di olio extravergine d'oliva qui nel Lazio, è come raccontare le origini del Dna della nostra civiltà per quanto riguarda il mondo della. È come cercare di spiegare l’anima della nostra. Significa dare luce alle fondamenta del nostro essere italici. La solacontiene una tale patrimonio artistico e culturale tra i più vasti al mondo, non considerando quello che ancora non è emerso ma che sicuramente c’è.Ma se si volesse accostare il territorio laziale, nella sua interezza, a quello che potrebbe essere unadegli oli locali non si potrebbe non affermare che spesso, anche solo entrando in una qualsiasi, si può intraprendere un viaggio fatto di ascolti dei profumi, di racconti forniti dagli stessi gestori, fatto insomma di un mondo che non si stanca mai di venire narrato.Ed in questa atmosfera, la Caninese e la Carboncella sono due cultivar che vanno benissimo ad esempio su primi piatti, come potrebbe essere una originaleo gli, mentre la struttura più possente dell’Itrana sarebbe meglio confortata sua lunga stagionatura oalla brace.Il Lazio, oltre a rappresentare le origini della cultura e della civiltà moderna, ha dato il via a quello che ancora oggi è il vero ed unico tesoro italiano rappresentato dall’olio extravergine.