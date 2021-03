Se il consumatore capisse l’importanza dei polifenoli dell’olio

Pubblicato il 27 marzo 2021 | 06:31

Q

Dare il nome all’olio: le monocultivar. Passare da un olio anonimo a uno che riportava in etichetta il suo nome (come Casaliva, Taggiasca, Maurino, Cipressino, Caninese, Itrana, Coratina, Nocellara e Semidana, solo per citarne alcune), fu una scoperta rivoluzionaria. Denocciolare l’oliva per frangere solo la polpa e sentire i suoi profumi più netti e puliti. Scrivere nella tabella nutrizionale i polifenoli o biofenoli totali per far comprendere che un alto numero di questi antiossidanti diventavano un farmaco naturale e un rimedio per la salute.

Gli effetti benefici dei polifenoli sul nostro organismo

uest’anno è un anno importante per la mia “”. Insieme celebriamo 20 anni. Il 26 marzo del 2001 conobbi, il primo grande giornalista di enogastronomia, che dal dopoguerra fece conoscere i grandi vini e i cibi regionali del nostro incredibile Paese. Prima di morire, mi chiese di seguirlo nell’ultimo viaggio alla scoperta e valorizzazione del prodotto forse più prezioso che noi “italici” avevamo: l’con le suesparse in tutte le 20 regioni.Fu un viaggio splendido quello vissuto con Veronelli, dove per due anni (poi purtroppo andò a brindare in Paradiso) percorremmo migliaia di chilometri per comprendere come si faceva a produrre un vero grande olio.Erano tre le caratteristiche che servivano per identificare la fatica di questi 800mila “”.Per avere un olio extravergine di eccellenza, e quindi, il suo contenuto di polifenoli deve essere di svariate centinaia di milligrammi per kg. Lerichiedono un minimo di 100-150 mg per kg. La media dei polifenoli negli oli è di almeno 400-500 mg per kg, andando a toccare quota 800-900 quando si assaggiamo oli provenienti dalla Coratina pugliese e non solo.Ma quali sono i polifenoli più importanti che hanno efficacia sul nostro corpo? Soprattutto l’e l’. Elencare tutte le proprietà benefiche che questi fenoli innescano nel nostro organismo è quasi impossibile, però voglio ricordarvi le più importanti. Proteggono il nostro cuore e. Ma non solo; riducono il colesterolo cattivo nel sangue (LDL) e aiutano a contrastare il nemico più temuto dalle donne, il cosiddetto, contrastando infiammazioni e riducendo l’incidenza di alcuni tipi di. Queste sostanze sono in grado di contrastare lo, proteggendole dai danni causati dai radicali liberi e in più contribuiscono a contrastare l’insorgenza di patologie degenerative come l’, rallentando i processi d’invecchiamento. La squadra dei polifenoli è accompagnata anche da, che insieme agli acidi grassi polinsaturi riescono ad avere una composizione simile a quella del latte materno.In questi venti anni ci siamo prodigati per far conoscere un grande prodotto, che non solo piace all’olfatto e al gusto, ma fa davvero bene a grandi e bambini . Se capiremo questa necessità e questa esigenza di avere in casa, allora avremo vinto tutti insieme.