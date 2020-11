[La settimana dal 16 al 22 novembre] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 06:30

Oroscopo 16 - 22 Novembre 2020



Ariete (21 marzo - 20 aprile) LA LUNA TI CORTEGGIA… Marte, nella Seconda Decade del tuo Segno, subisce adesso l’antipatia di molti valori celesti, provenienti sia dalla contrapposta Bilancia e sia dal Capricorno. Ma all’inizio della settimana è corteggiata dalla Luna, quindi assecondare la sua indole sensibile intuitiva con cibi “lunari” è un escamotage che le stelle approve-ranno parecchio. Molta acqua, succhi di frutta centrifugati di sedano e carota, poi infusioni di tarassaco, bardana e zenzero.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

CIBI LEGGERI E DIGERIBILI Si ripete una opposizione che già hai sperimentato, cioè ora Mercurio che si contrappone a Urano ti rende impaziente e in genere comporta un modo di fare poco tollerante. In certe faccende una eccessiva precipitazione non ti favorisce affatto e anche a tavola preferisci alimenti delicati, nella cucina pianifica, progetta e costruisci i piatti di casa con certosina pazienza. La stessa da usare adesso nel prediligete cibi leggeri e digeribili.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

OFFRI DONI DOLCI E PREZIOSI

Controlla con maggiore attenzione parole, gesti, intenzioni perché in molte situazioni stai prendendo fischi per fiaschi e, di conseguenza, stai sbagliando clamorosamente l’oggetto della tua attuale accigliata antipatia. Invece dovresti fidarti di Venere e essere morbidamente disponibile con le persone del tuo nutrito entuorage, che potresti deliziare con doni culinari. Sono ammessi i dolci della tradizione: Zuccotto, crema inglese, dolci meringhe.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

VIAGGI EVOCATI A TAVOLA

I suggerimenti, ottimi e baldanzosi, che Sole e poi Mercurio in Scorpione e soprattutto Nettuno pescino, sono più che preziosi per fissare le attuali priorità. Insomma: cogli l’attimo per car-pire al cielo il segreto di una riuscita dalle potenzialità trai-nanti. Qualche curiosità verso piatti della tradizione di paesi lontani, qualche specialità di terre che ti sono piaciute parecchio è permessa, anzi assai favorita per viaggiare con la mente...





Leone (23 luglio - 23 agosto)

OTTIMA IL CONSUMO DI PROTEINE

Fidati dei consigli della Luna, la quale ad inizio settimana occupa il Segno amico del Sagittario, raggiunto il gg 21 anche dall’esuberante Sole. Marte, dall’Ariete, è sempre una garanzia di vigore, operosità spinta, vis polemica e altissime qualità di difesa dell’organismo. E la necessità di solide proteine della carne, con sontuosi spezzatini, con profumati arrosti, con bistecche alte almeno tre dita adesso si impone su abitudini meno saporite.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

SEGUI L’ESTRO DEL MOMENTO

Iniziative ben calibrate, per le quali la scelta dei tempi si sta rivelando sostanziale, ti permetteranno di cogliere un successo pieno e soddisfacente in un campo che invece all’inizio non prometteva un granché… Ma Anche al desco l’incertezza adesso è una realtà con la quale cimentarsi. Spaziare quindi fra carboidrati, proteine di pesce, carne e uova, aggiunti a elementi dolci seguirà soltanto il condizionamento dell’estro del momento..





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

PIÙ CHIAREZZA IN TUTTO!

Per quasi tutta la settimana, fino al 21 in effetti, Venere soggiorna nei tuoi Gradi Zodiacali e il gg 19 si lega malamente a Saturno, contraddicendo l’intesa che la lega allo stesso Saturno nella loro comune sede bilancina. Dunque in un legame amoroso forse occorrerà più chiarezza, e anche nel cibarti segui linee che permettano al fegato di non appesantirsi. Rivolgiti a libagioni che sappiano permetterti una seria e sana azione disintossicante.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

EFFERVESCENTE BRIO!

Veramente questa è una settimana assai intensa: il Sole si lega a Nettuno e poi al saggio Saturno. Il 17 Mercurio osteggia Urano mentre verso la fine Venere fa il suo ingresso nel Segno addol-cendo tutte le situazioni che ti coinvolgono. Molti gli eventi che si potrebbe presagire da questi aspetti così dinamici in cui tutto prenderà un velocie abbrivio. Evita comunque di mangiare con eccessiva fretta, a tavole rispetta i tempi e mastica parecchio.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

OCCHIO ALLA BILANCIA

Inizia uno dei periodo più interessanti dell’anno perché, antici-pata dal veloce percorso della Luna, sarà poi il Sole a fare il suo debutto nel tuo bel Segno, portando al tuo modi di fare l’ener-gia, il vigore e la sicurezza che solo il Sole sa comportare. Le abitudini a tavole subiranno un incremento nelle quantità e nelle calorie nel quale l’appetito gagliardo e specialissimo del momento la farà da padrone! Occhio alla bilancia, non intesa come segno.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

RISULTANZE PREMIANTI

Giove sta sorpassando Plutone nel Gradi Zodiacali che entrambi occupano nelle Terza Decade del Segno, spazio che ospita anche Saturno. L’interesse e le attenzioni che hai testé speso per una questione legata alle proprietà, al denaro liquido e alle prospet-tive di un immediato futuro più roseo, iniziano dunque a far vedere delle risultanze che ti gratificano delle scelte fatte, non tutte semplicissime… Ringrazia chi ti ha consigliato saggiamente.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

LA TUA PARTITA È GIA VINTA…

Se si tratta di confermare la presa che possiede adesso la tua immagine personale e pubblica, se si tratta di ottenere che le tue speranze siano confermare dai fatti e dalle intenzioni celesti, allora puoi considerarti in una botte di ferro! La capacità di adeguarti alle nuove esigenze del mercato e delle persone che si avvalgono del tuo operato, si stanno rivelando l’asso nella manica di una partita che hai senza meno già vinto!







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

PRIMO QUARTO DI LUNA

Nel tuo Segno ora ci sarà l’annuale Primo Quarto di Luna, nel grado 00 del Segno, proprio all’inizio. Il valore confermativo della fase lunare avviene con il trigono del Sole a Nettuno, e di conseguenza i cambiamenti che avevi in mente si realizzeranno con grande facilità. La totale approvazione delle stelle alle tue scelte è ben sottolineata dalla fase lunare che ti coinvolgerà il gg 22, regalandoti la certezza di percorrere il sentiero giusto.