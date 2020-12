[La settimana dal 14 al 20 Dicembre] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 06:30

Oroscopo dal 14 al 20 Dicembre



Ariete (21 marzo - 20 aprile) MOVIMENTI CELESTI Codesta è la settimana dell’atteso rimpasto astrale, durante la quale avverranno dei vigorosi movimenti celesti, quelli che da tempo si attendevano è cioè il sospirato ingresso di Saturno e di Giove nel Segno dell’Aquario. Ci sarà innanzitutto una maggiore socialità, in parecchi casi orientata verso il mondo virtuale, ma gestita con i mezzi generosi e vitalissimi che ti suggerisce la presenza di Marte nel tuo bel Segno. Marte è anche un pianeta ben predisposto all’amore e all’eros: flirts in vista?



Toro (21 aprile - 20 maggio)

ORGANIZZAZIONE SPIGLIATA Venere, cambiando in settimana il Segno, entrando in Sagittario non ti sarà più ostile e certe tensioni affettive, di conseguenza, si smussano e per lo più si annullano. Più tardi la complicità che unirà Mercurio a Urano ti sarà di grande aiuto nella veloce organizzazione del periodo natalizio, più in sordina degli anni passati ma ugualmente capace di apportare una letizia che compensa la severità del periodo… In un'organizzazione giovane, spigliata e alternativa darai il meglio di te stesso.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

TUTTO SI VELOCIZZA!

Riuscire a trasformare situazioni complicate in condizioni di aperta complicità è la splendida opportunità che ti è ora offerta dalle stelle, e in particolare dalla nascente armonia con Saturno e con Giove che si trasferiscono entrambi in Aquario. Loro due, complici, daranno subito origine ad una congiunzione per te oltremodo benefica e soprattutto capace di farti pervenire una spinta celeste in grado di rilanciare le aspettative che avevi messo da parte. Tutto, allora, si velocizzerà…





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

ROMANTICHE OPPORTUNITÀ

Gli ostacoli e i freni che ti hanno impedito di agire si frantumeranno e si annulleranno grazie alle nuove atmosfere celesti. Ma ciò è dovuto dall’armoniosa dolcezza di cui darai prova una volta ancora, e che è la risultanza della positività che Venere nutre nei tuoi confronti e nel suo percorso nel segno amico dello Scorpione. Venere promuove anche sentimenti e situazioni a due di particolare intensità e comporta un vissuto romantico assai gradevole. L’amore trionfa…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

LE COSE SI PUNTUALIZZANO…

Grazie a Marte, ancora situato nell’Ariete, grazie al Sole, alla Luna nel momento della Luna Nuova, a mercurio prima che lasci il Segno e poi anche grazie al fatto che Venere farà capolino nei tuoi gradi zodiacali, si corona un sogno, si concretizza un'aspirazione e si consoliderà un ardente e ardito desiderio. Molte cose che erano rimaste in sospeso si andranno definendo e puntualizzandosi con soddisfacente precisione, giovando moltissimo al raggiungimento delle aspirazioni che ti animano.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

INTENSI I LEGAMI CON I GIOVANI

È vero che in codesta settimana Saturno e Giove slittano nell’Aquario, ma nel Capricorno pur rimane Plutone, al quale poi Mercurio verrà a dar manforte. Plutone e Mercurio agiranno all’unisono per una intelligente gestione dei rapporti più coinvolgenti e per dare un pizzico di divertente e maliziosa vivacità ai legami che già occupano il tuo cuore. Mercurio afferma che l’intesa con i giovani di casa, con i collaboratori recenti e con le amicizie datate, sono in via di rilancio e di positivo approfondimento.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

OTTIMISMO E GIOIA!

Per svariati e numerosi motivi si alleggerisce la tensione che ti era stata esigente compagna, e le circostanze piacevoli e scorrevoli ora saranno ben più numerose di poco prima… Saturno e Giove nell’Aquario promettono di darti una capacità di controllo sulle situazioni che vivi e che Giove rende molto appaganti, ed altrettanto comunicative. Lo scivolare di questi due pianeti pesanti per un definitivo sgancio dal Capricorno si rivelerà una circostanza preziosa, dolce, in grado di portarti ottimismo e gioia.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

STRAORDINARIO SPESSORE AFFETTIVO

Prima di abbandonare i gradi zodiacali che appartengono per l’appunto allo Scorpione, Venere si relaziona con Giove con un positivo sestile, il 14, e poi con Saturno con un secondo Sestile, aspetto celeste che avverrà il giorno 15. I sestili di Venere a Giove e a Saturno daranno ai sentimenti e alle situazioni di coppia uno straordinario spessore e una costruttiva certezza di aver scelto un partner che ti apprezza, ti stima e ti capisce, aiutandoti nel percorso che stai facendo per arrivare alla tua vetta!





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

SEGNO PROTAGONISTA!

Molti gli eventi astrali che ti vedono come segno protagonista della settimana: ci sarà la Luna Nuova, cioè l’incontro del Sole con la Luna. Il 15 Mercurio incoraggerà l’ardimento di Marte e, sempre il 15, sarà Venere a fare un trionfale ingresso nei tuoi gradi. Nel giorno 20, Mercurio e il Sole si congiungono, appena poco prima che Mercurio lasci in Sagittario per avventurarsi nel Capricorno. Chi più ne ha più ne metta quindi, in un contesto che si sta molto modificando, per darti davvero il suo meglio.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

ALLEANZA DI BIRICHINA MALIZIA

Fra il 17 e il 19 sia Saturno e sia Giove escono definitivamente dal tuo segno, subito però rimpiazzati dalla comparsa del lucido, vitale e dinamico Mercurio che il giorno 20 verrà a far compagnia a Plutone. Mercurio e Plutone sono già compagni nel segno dello Scorpione (e in Gemelli) e quindi i giorni a venire saranno vissuti all’insegna di profondi cambiamenti, comportando anche una maggiore birichina malizia, la quale saprà alleggerire positivamente tutte le circostanze dell’esistenza.







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

CAMBIO DI REGIME!

Inizia per l’appunto in codesta settimana la grande stagione dell’Aquario e dei segni d’aria! Per primo a scollinare nel segno sarà Saturno, accompagnato per mano dalla sensibile Luna a significare che esso porterà impulso alla creatività e ad un'intuitiva sensibilità. Appena dopo un paio di giorni, il 19, sarà Giove ad abbandonare il Decimo Segno per avventurarsi nei gradi aquariani. Saturno vi resterà fino al marzo 2023, mentre Giove Sarà ad intermittenza presente fino a dicembre. Anno spettacolare!







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

HAI PAZIENTATO E ATTESO: ORA…

Per assecondare le tue forti aspirazioni ci sono state molte premesse ed altrettante promesse, e giusto adesso potrai riscuotere i tuoi crediti con la sicurezza che non vi saranno più rinvii ad impedirti di arrivare alle soddisfazioni che il tuo impegno ampiamente ha meritato! Hai saputo attendere e hai saputo sacrificarti: adesso potrai accedere a ciò al quale tendevi e alle circostanze che ti premieranno. La voglia di arrivare in alto e di conquistare mete ambitissime ti ha spinto ad agire concretamente!