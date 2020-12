[La settimana dal 21 al 27 Dicembre] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 06:30

Oroscopo dal 21 al 27 Dicembre



Ariete (21 marzo - 20 aprile) REGALA LECCORNIE! Ora che il Sole e Mercurio corteggiano il bel Marte che per gli ultimi periodi sosterà nel tuo Segno, è ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e risolvere, finalmente, questioni che ti hanno tenuto a lungo sulla corda. E di provvedere agli omaggi e ai regali che hai intenzione di fare alle persona che ti sono care attingendo alle mille possibilità del settore enogastronomico, quello che ti dà le maggiori garanzia di essere da tutti gradito.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

NATALE UN PO’ SEVERO… È un Natale un tantino più severo del solito ma con la presenza di Urano nel Segno l’intraprendenza supplirà a certe manchevolezze del periodo, purtroppo necessarie. Gli incontri e la vicinanza che i mezzi telematici consentono sono comunque una concretezza nel vedere e sentire le persone care. Prepara menù gustosi ma limitati nelle calorie: cose che accontentino di più gli occhi e la vista piuttosto che il gusto. Ci rifaremo presto…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

BRINDA IN MANIERA CONSONA…

La debuttante positività che Saturno e Giove nell’Aquario, vicinissimi e luminosi nel cielo come non mai, è finalmente motivo di grande gioia e del desiderio di una capacità comunicativa speciale. Venere, contraria, mette l’accento sulle relazioni con gli altri che forse desidereresti più calorose ma lo spirito natalizio che stai iniziando a sentire rimedierà a qualche scarsa socievolezza. Brinda comunque con ottime bottiglie della tua riserva.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CONDIVISIONI A TAVOLA

Ora che la bruma del pessimismo è ormai lontana dalle tue emozioni, ora che si è alleggerita la tensione, visto che Saturno e Giove non ti si oppongono più, è tempo di affidarsi alla bella dolcezza del periodo per dar spazio ad una complicità maliziosa e delicata. La coesione natalizia, vissuta sulle ali di una sintonia familiare e gastronomica porterà una dolcezza nei rapporti che testimonia come condividere le gioie del desco sia importante!





Leone (23 luglio - 23 agosto)

CONDIVISIONI APPAGANTI

Hai organizzato le cose per tempo, e adesso molte di loro in vero funzionano a dovere. Certo che le restrizioni attuali non invitano a situazioni completamente appaganti, ma Venere nel Sagittario e Marte nell’Ariete, nei due altri Segni di Fuoco, mettono il turbo alla tua armoniosa serenità. E ti piacerà tentare i tuoi ospiti con gustosi piatti che la tradizione indica come indicati per Natale e Santo Stefano, aggiungendo loro un caldo affetto condiviso.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

GLI ORDINI ARRIVANO IN TEMPOO!

Molte cose si stanno modificando nell’economia dei percorsi planetari, e molte cose di concerto si stanno ben puntualizzando nella tua esistenza. Qualche intoppo all’inizio della settimana potrebbe derivare da consegne non effettuate oppure da appuntamenti rimandati, ma gli ordini spediti per tempo per avere sulla tavola festiva gli alimenti golosi e preziosi che intendi servire, senza meno saranno portati a un positivo fine.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

BELLE LE APERTURE PROMESSE

Le aperture che le stelle ti promettono si stanno già facendo sentire e situazioni finalmente premianti sono in fase di attuazione. Non ti resta che coglierle per averne tutti i fantastici benefici che il cielo ha in serbo per te. Allarga il giro delle persone da salutare, a cui inviare auguri e accogliere, se si potrà farlo, perché la tua vicinanza sarà un premio ambito da parecchie persone care. E ti arriveranno inaspettati omaggi…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

INPUT ASTRALI PERFETTI

Gli input che all’inizio settimana Luna e Nettuno insieme sanno comunicarti sono perfetti per ritagliare il tuo periodo natalizio in una cornice di vero affetto e di calorose emozioni, quelle che il cuore sa di voler condividere. Ti interessa ribadire la solidità del gruppo domestico, tenendo in buon conto la necessità di una coesione fra i membri del clan, cercando la reciproca vicinanza nel calore di un ambiente domestico effervescente e speciale.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

VENERE TI PROTEGGE

È la presenza di Venere nel Segno, appoggiata comunque da un passionale Marte nell’Ariete, a darti una settimana da vivere all’insegna dell’amore, dell’accordo, della solidarietà e della certezza di aver fatto nei sentimenti le scelte più giuste! E stare insieme a condividere piatti eccellenti e vini di qualità per le Feste sarà uno dei mezzi per ribadire la contentezza nell’essere tutti uniti, capaci di superare ogni ostacolo contingente.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

CLIMA ASTRALE ALLEGGERITO

Anche per te il clima celeste si è alleggerito, e Sole e Mercurio faranno compagnia al restante Plutone mentre stanno sostituendo Saturno e Giove, che poco fa sono scollinati nel Segno successivo dell’Aquario. Ora anche le buone abitudini a tavola avranno un notevole rilancio e la tua tavola sarà imbandita con moltissime specialità eccellenti. Carne o Pesce? Non ci saranno inutili dispute, perché sul tuo desco ci saranno entrambi…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

MOLTIPLICA LE OCCASIONI DI FESTA

Comincia di gran carriera il succedersi di eventi, situazioni e belle concomitanze che sono e saranno identificabili nella congiunzione che Saturno e Giove stanno compiendo all’inizio del Segno. Ora pare che tutto il tuo vivere stia accelerando e allargare il numero degli invitati sarà possibile solo moltiplicando le occasioni di festa. E allora la Vigilia, il Natale vero e proprio, Santo Stefano, saranno gustosissime occasioni di sana vivacità.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

AFFETTI IN PRIMO PIANO

Sarà un periodo natalizio nel quale le emozioni e la parte affettiva avranno le tue migliori e maggiori attenzioni. Non per nulla inizia con la presenza di Nettuno, certo, ma confortato e reso più romantico dai suggerimenti della cangiante Luna, anch’essa di stanza nei Pesci. Condividere, non solo i succulenti cibi preparati per l’occasione ma l’intero e spumeggiante iter dello stare insieme, è la maniera migliore per guardare avanti.