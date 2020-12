[La settimana dal 7 al 13 Dicembre] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 06:30

Oroscopo dal 7 al 13 Dicembre



Ariete (21 marzo - 20 aprile) IL SOLE INCORAGGIA MARTE… Farti ben indirizzare le energie verso scopi precisi e verso preziose tappe della tua evoluzione personale è nelle indicazioni celesti di codesta settimana. Non per nulla Marte, nel Segno e finalmente non retrogrado, è in combutta con il Sole sagittariano per consigli vitali, per alimentare la fiducia nei propri mezzi e per affermare la necessitò di alimentarti bene, spesso, e di mangiare proteine animali e vegetali in grande copia!!!



Toro (21 aprile - 20 maggio)

SETTIMANA EFFICIENTE Idee, progetti, rifiniture di disegni concepiti poco prima e una bella creatività scaturiscono praticamente da soli e si perfezionano adesso che, all’inizio della settimana, Urano si mette in positiva comunicazione con la Luna verginea. Le tue abitudini prenderanno un ritmo più regolare, per aumentare l’efficienza mentale e fisica. Mangia con giudizio eliminando gli eccessi e la troppa fretta nello star a tavola, dove il tempo è un vero alleato.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

BYPASSA LA CLAUSURA A TAVOLA

Probabilmente ci saranno viaggi e spostamenti da dover di fatto rimandare perché le circostanze non sembrano essere ancora ottimali, visto che a contrastarti ci saranno Sole e Mercurio insieme. Rimandare, bada bene, non vuole affatto dire cancellare o annullare le tue mete, ma ingannare il tempo con manicaretti gustosi e con una attenta scelta di abbinamenti fra cibi e vini ad hoc si rivelerà un bel modo per bypassare la clausura…





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

DEVIAZIONI GASTRONOMICHE…

Sono certe circostanze di lavoro ad essere il fulcro delle positività di codesto preciso frangente celeste, poiché il Sole di passaggio proprio or ora nel campo che per te indica sviluppo professionale è incoraggiato dal focoso Marte arietino. Informati dei gusti culinari delle persone con cui verrai in contatto via web, e magari qualche piacevole deviazione gastronomica negli spazi dedicati al lavoro potrà essere un bel momento di relax.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

RISULTATI PREMIANTI

Raccogliere finalmente i primi deliziosi e profumati frutti del proprio impegno è diventato finalmente facile, semplice, spontaneo… Il clima di riuscita è agevolato dal favore di Sole e Mercurio nel Segno amico del Sagittario, da un Marte nell’Ariete e dal fatto che fra loro, Sole e Marte, sono alleati. Il periodo è prezioso per la comunicazione, per dare alle cose (anche eventualmente al cibo) il giusto peso e la giusta importanza.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

ULTIMA FASE DI LUNA

In codesta settimana nel tuo bel Segno avverrà l’Ultimo Quarto di Luna, nel 16° grado. La fase della Luna nel Segno sotto intende che dovresti chiudere certe questioni e certe partite che si stanno rivelando troppo pesanti e lunghe. La Luna insiste perché tu possa liberarti di qualche chilo e di abitudini malsane attraverso l’assunzione di cibi semplici come verdure, minestre e zuppe. Poi poca carne bianca e sostanziose spremute di agrumi.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

TI FARAI BEN NOTARE DA…

Se pensi di poter contare su una tua immagine luminosa e vincente è proprio quello che ti sta dicendo il tuo pianeta guida: Venere. Venere adesso si rapporta a Plutone e poi con Nettuno incoraggia la volontà di confermare un appeal sottile e una qualità seduttiva maliziosissima! Impacchi serali al viso con miele, panna e un tuorlo d’uovo, sciacquati un batuffolo intriso di con acqua di rose aumenteranno l’armoniosa bellezza del volto.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

ORA VENERE È ALQUANTO BIRICHINA…

Venere, nel tuo intrigante Segno si mette a corteggiare proprio il Dominatore dello Scorpione: Plutone, con risultanze eccellenti per il fascino e il tuo stesso magnetismo personale. In questa settimana un legame riaffermerà la sua complessa passionalità e la fase amorosa sarà al centro del tuo mondo con la sua carica e il suo sprint. Nettuno approva, e approva anche la scelta di un profumo di rosa per aumentare le qualità seduttive del corpo.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

NUMEROSE LE INDICAZIONI ASTRALI

Sei il Segno che in settimana ha le più numerose ingerenze astrali: Il Sole quadrerà Nettuno il gg 9 e molti obbiettivi potrebbero diventare obsoleti. Lo stesso Sole si metterà in ottimo rapporto con Marte nell’Ariete con energica determinazione. Poi, il 13 sarà Mercurio a dire la sua: in complesso la tua vivacità sarà messa alla prova e un apporto calorico più forte è da favorire in ogni caso. Allora carne, selvaggina e pollame…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

LA SEDUZIONE INVESTE ANCHE LA TAVOLA…

Questi sono gli ultimi sprazzi della influenza della solida alleanza di Saturno, Giove e Plutone nella Terza Decade del tuo bel Segno. La loro complicità è agli sgoccioli, e forse per questo Plutone verrà invitato da Venere a dedicare energie al settore affettivo e all’amore. E alla bellezza, al fascino personale, alle dolci qualità del saper affascinare, arte che conta anche sulle adeguate soste ad una tavola imbandita ed invitante. Prima…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

DISSENSI MIGLIORABILI

Sia Venere e sia Urano manifestano una certa insoddisfazione nelle circostanze amorose. Essi, entrambi, vorrebbero senti-menti più aperti e dichiarati, manifestazioni a due maggiormente coinvolgenti. Entrambi i poli del tuo dissenso sono in contatto con valori astrali morbidi e accoglienti: Urano con la Luna e Venere con Nettuno. La situazione promette di essere plastica e disponibile quindi a rivoluzionarie e definitive belle modifiche.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

IL CUORE AL CENTRO DEL MONDO…

Affetti, amori, travolgenti simpatie e relazioni in boccio sono gli argomenti nei quali il trigono fra Nettuno nel Segno e Venere nell’intrigante e malizioso Segno dello Scorpione ora danno slancio. L’alleanza fra Nettuno e Venere in campo sentimentale ora ha davvero parecchio da dire! L’attrazione con la persona che occupa il tuo cuore adesso è particolarmente calorosa, salda, e sa mettersi al centro delle emozioni positive del momento.