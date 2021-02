[La settimana dall’08 al 14 febbraio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 06:30

Oroscopo dall’08 al 14 febbraio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) INIZIATIVE PERSONALI È grande per te la voglia di emergere dall’anonimato del gruppo e di farti davvero ascoltare a fondo! Per ottenere quello che ora desideri, a volte probabilmente dovrai importi un pochino come la vicinanza del tuo pianeta, Marte, al dinamico Urano lascia intravvedere… Le iniziative assolutamente personali e gestite in prima persona di codesta fase sono molto vivaci, puntano dritte al punto: sull’abilità nel districarti nel mondo enogastronomico.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

VOGLIO, POSSO E COMANDO… Voglio, posso e comando sono gli imperativi che adesso hai nella mente e nel cuore. Il rapporto di reciproca fiducia che Marte, nel Segno, e Nettuno nei Pesci stanno stabilendo ti consente di ideare manovre e realizzazioni che possano cambiare profondamente le cose che ti riguardano. Nuovi orizzonti, nuove sfaccettature, nuovi agganci e nuovi contatti non solo sono possibili, ma sapranno garantirti una buona presenza in mercati in espansione.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

CONTATTI CON PERSONAGGI NOTEVOLI

Molte, e assai stimolanti, le novità della settimana, fra le quali un tuo improvviso e magico interesse verso prodotti e campi che dimostrano di possedere un altissimo appeal nei confronti del tuo stesso pubblico. Favoriti gli incontri di lavoro promettenti in codesto specifico periodo: si svolgeranno con personalità di grande formato, e di grande nome! Scegliere con chi essere conclusivi diventa una bella sfida, che vincerai a mani basse!



Cancro (22 giugno - 22 luglio)

L’ISTINTO GUIDA LE TUE SCELTE

E’ l’istinto la tua guida più attendibile e sicura: sono appunto dell’ istinto le indicazioni delle quali puoi veramente fidarti. Perché l’istinto in definitiva non è che un rapidissimo ragionamento abbreviato, una indicazione del cuore che parte comunque dalle capacità analitiche del cervello. E sarà appunto a colpo sicuro, istintivamente, che prenderai ora decisioni forse rischiosette ed azzardate, ma il linea con il tuo forte desiderio di migliorare.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

ASSECONDA GLI SPRONI CELESTI

In effetti le stelle ti spingono a cambiare strada: bisogna orientarsi verso obiettivi diversi poiché quello che finora ti andava bene non ti basta più e cambiare sostanzialmente riferi-menti e orizzonti sembra l’unica alternativa possibile… I molti pianeti contrari ti spronano a diversificare: ora vogliono portarti su sentieri diversi e più consoni ai cambiamenti che hai affrontato e che continui a realizzare con puntigliosa serietà.







Vergine (24 agosto - 22 settembre)

CONCRETEZZA ED EFFICIENZA

In questo periodo per te la concretezza è davvero tanta, e l'efficienza per la quale il tuo bel Segno ha delle ottime credenziali è addirittura di più! E con questi due superbi aiutanti, concretezza e efficienza, la situazione che ti riguarda ti porterà di certo a raggiungere situazioni vantaggiose. Ottime le iniziative di lavoro che in questa fase stai valutando con somma attenzione e che saprai realizzare per bene.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

PUNTA A VETTE ALTISSIME

Anche la dolce Venere, che è il tuo pianeta guida, si è unita alla moltitudine di valori planetari che sosta adesso nel Segno amico dell'Acquario e da quella sua nuova posizione ti offre tutto il suo appoggio. Lavorando con la passione che ora ci sai mettere è certo che non mancherai nessuno degli obbiettivi che ti preme raggiungere. Circondati, a casa e in azienda, di persone dotate di un positivo entusiasmo e insieme raggiungerete vette altissime!



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

INVECE DI PARLARE, ASCOLTA…

Nelle discussioni e nei confronti ben accesi che ora ti separano da chi ti sta accanto, non volere l’ultima parola a tutti i costi! Potrebbe essere anche essere magari possibile che tu in qualche questione abbia un pizzico di torto e, allora, avresti la necessità di ascoltare… Esci dalla chiusura che ti impedisce di capire e di farti capire dagli altri, per un dialogo che si riveli importante e assai vitale per dar spazio alla sincera collaborazione.



Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

CERCA UN MIGLIOR VISIBILITÀ

La tua ferma intenzione di crearti un nido più accogliente e sereno è scritta nelle stelle. In questi giorni che per te le argomentazioni legate alla location sono sostenute dai molti valori planetari nell'Acquario, guardati in giro: ci sono occasioni interessanti per occupare spazi decisamente più consoni al lavorare bene, all’esposizioni felici e all’offrire una bella visibilità ai tuoi prodotti, sempre più aggiornati e di gran qualità.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

CONFRONTI SANABILI

La settimana per te inizia con la presenza nei tuoi Gradi Zodiacali di Plutone e della Luna. Quindi sensibilità, emotività ed forte energia di ripresa sono un tutt’uno e allora vanno usate per scopi in rilancio, da spartire volentieri con il tuo gruppo e per superare eventuali disaccordi. Certe delicate decisioni economiche ti vedono di diverso avviso rispetto agli altri membri, ma i compromessi e le vie di mezzo sono stati inventati per quello…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

IL CIELO A DISPOSIZIONE!

Non so da che parte cominciare per elencare tutte le splendide faccende astrali che ti riguardano da vicino: il Sole si congiunge a Mercurio il gg 8, Mercurio quadra Marte e si congiunge a Giove, ci sarà la Luna Nuova il gg 11, allorquando anche Venere si unirà a Giove in un contesto generoso e effervescente. Il ventaglio di possibilità nel tuo settore si allarga, e allora la tua vigile e solida professionalità ne trarranno ampio vantaggio.







Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

ESPRIMITI FUORI DAI DENTI

Adesso che il focoso Marte si mette in positivo contatto con il ben Nettuno ospite del Segno, in qualche caso potresti osare di far sentire la tua voce, di battere qualche pugno sul tavolo, di protestare davanti ad una situazione che non ti è favorevole. Non ti andrà di arrenderti davanti a situazioni che stanno cambiando troppo rapidamente per essere gestite alla stessa medesima maniera di prima, e non lo manderai a dire a nessuno!