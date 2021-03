[La settimana dal 15 al 21 Marzo] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 06:30

L

Oroscopo dal 15 al 21 Marzo



Ariete (21 marzo - 20 aprile) LA PRIMAVERA INIZIA BENE I nuovi ingressi astrali nell’Ariete di questa settimana portano la primavera e sono assai stimolanti per tutti, ma appunto per gli Ariete in particolare. È quando il Sole fa il suo ingresso nell’ Ariete che inizia l’anno astrologico, e quest’anno il Sole verrà subito accompagnato da Venere assicurandoci che la primavera sarà dolce. Sole e Venere insieme propongono il diritto d’asilo ai sentimenti: a quelli più gentili, più premurosi e quelli più teneri…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

VENERE CI METTERÀ UNA PEZZA… Urano, nel Segno, è in tensione con Saturno che si trova ora nell’Aquario: la impellente voglia di fare, di essere operativi ed invece la capacità di un controllo razionale, in questo periodo fra loro non stanno affatto collaborando… Il pianeta dominatore del tuo Segno, Venere, però adesso si sta spostando nell’Ariete e si troverà viso a viso con il vigoroso Sole… Qualche escamotage e qualche soluzione vedrai che le stelle la troveranno di certo!

FERMA E VIGOROSA LUCIDITÀ

Marte, di stanza adesso nella Prima Decade del Segno, è sollecitato dai valori acquariani (attualmente assai incisivi) a dare il meglio delle sue energie per comunicare meglio, e soprattutto per passare dalla teoria alla pratica con una certa frettolosa immediatezza. Marte e Saturno, in stretta relazione di positivo trigono, comportano una determinazione e una ferma volontà di agire con lucidità e con vigore, per gli scopi che ben conosci…





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CAMBIA IL TUO ATTEGGIAMENTO

Nel Segno avverrà in settimana il Primo Quarto di Luna. Il gg 21 e nel primissimo Grado del Segno avverrà appunto l’incoraggiamento della fase lunare che ti coinvolgerà, e ciò collima con l’inizio della primavera… Questo per te è un auspicio, una vera speranza, un'indicazione… Il passaggio del Sole e di Venere dai Pesci all’Ariete può voler dire che passerai da certe situazioni passive a quelle decisamente più attive, e ben più energiche!





Leone (23 luglio - 23 agosto)

PONDERA, POI DECIDI…

Saturno, contrario e dal volere ben preciso, da te vorrebbe che in molte cose tu prendessi il controllo totale delle situazioni. E Giove, contrario ai tuoi gradi anch’esso, potrebbe indicare che sono le questioni economiche che forse necessitano adesso della tua concentrata attenzione. Fai mente locale, scandaglia ben bene l’argomento e prendi le tue oculatissime decisioni solo dopo esserti consigliato con dei personaggi competenti ed esperti.







SUPERATO UN DISAGIO, POTRAI…

Nel delicato campo dell’amore certe irritanti incomprensioni sono finalmente superate, a partire da quando sia il Sole e sia Venere abbandoneranno l’opposizione al tuo Segno. Sistemata quindi la questiona amorosa che ti ha assorbito parecchio, ora potresti avere anche il tempo e la voglia di perseguire un approfondimento della tua conoscenza e un allargamento della tua cultura su un argomento che ora ti sarebbe davvero molto utile.

VINCI LA STANCHEZZA PRIMAVERILE

In questa settimana dovrai fare forse i conti con una certa dose di stanchezza, con qualche fase di demotivazione, con una sensazione di isolamento e di solitudine. In vero sei protetta da Saturno e Giove ma Sole e Venere, insieme, ti raccomandano di rallentare un tantino i ritmi. Marte però, nel suo incoraggiante trigono dai Gemelli, ti metterà a disposizione una carica di vigore tale che sarà capace di spazzare via ogni sensazione di ristagno…



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

È BENE FAVORIRE IL DIALOGO

Ricoprire un ruolo maggiormente autorevole nella compagine familiare è il messaggio che ora la opposizione di Urano e le spinte di Saturno, Giove e inizialmente anche di Mercurio, ti lanciano con intensità. Comunque la successiva alleanza fra Mercurio e Nettuno nel Segno amico dei Pesci ti esorterà a favorire il dialogo, a dare spazio ad una disponibilità lucida e spigliata che farà da ponte con le persone che ti sono care.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

EVITA FRAINTENDIMENTI!

Al Diavolo la diplomazia e l’attenersi a comportamenti etica-mente corretti e irreprensibili!!! A volte 4 strilli ben dati ci permettono di farci capire con immediatezza, senza noiosi e fuorvianti fraintendimenti…Le quadrature dai Pesci, e soprattutto la opposizione di Marte dai Gemelli, ti esortano a evitare delle inutili perdite di tempo e a chiarire al più presto, e bene, ogni situazione che dia adito ad antipatici fraintendimenti.

CONCRETO POTENZIAMENTO

La consapevolezza di avere a disposizione una gamma di belle possibilità fra le quali poter scegliere è ora il regalo di Plutone, il quale verrà raggiunto dall’incoraggiante sestile che sia il Sole e sia la dolce Venere compiono nei suoi confronti. Il potenziamento delle tue numerose opportunità che adesso si prospetta, passa anche attraverso il settore energetico e quello legata ad una disponibilità affettiva, e ti rende assai sicuro di te stesso!





IL LEGAME DIVENTA PASSIONALE…

Ora che Mercurio abbandonerà la partita per raggiungere il Segno successivo, non deve venirti meno la voglia di dialogare e di confrontarti positivamente e in maniera arguta con chi ti vive accanto… Evita inutili severità nella vita quotidiana. A proposito di situazioni a due: lo sai che l’incentivo di Marte, ora di stanza nei Gemelli potrebbe trasformare un sentimento pacato, misurato e soffuso di tenera poesia in una ardente passione?

VIVACISSIMI ASPETTI CELESTI

Molte delle situazioni astrali che si concretizzano appunto in settimana, e che ti riguardano in prima persona. Nel tuo Segno il 15 entrerà il dinamico Mercurio, fra il 16 e il 18 sia il Sole e sia Venere strizzeranno l’occhio a Plutone; e infine, il 21, il vivace Mercurio si metterà in positivo contatto con l’esuberante, tecnologico, imprevedibile e vitale Urano, per un connubio che ti riempirà di idee, di progetti innovativi e di una splendida tenuta.