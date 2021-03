[La settimana dal 22 al 28 Marzo ] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 06:30

Oroscopo dal 22 al 28 Marzo



Ariete (21 marzo - 20 aprile) POSITIVITÀ CELESTE La vicinanza che si era già manifestata fra il Sole e Venere all’inizio del Segno, e la congiunzione perfetta fra loro del gg 26, ti incita a non usare i soliti modi marziani nell’esprimerti, ma a dare spazio alla parte più conciliante del tuo sfaccettato temperamento. C’è un periodo, il prossimo, nel quale cordialità e morbidezza saranno davvero molto in auge anche nel lavoro, oltre che nella vita privata. Molte le occasioni di vera positività!



Toro (21 aprile - 20 maggio)

RIMANDA IL RIMANDABILE! Uscite di denaro improvvise e cospicue, spese che si stanno rivelando più consistenti del previsto, il dover ricorrere a somme messe da parte per sanare appunto codeste circostanze sono elementi che si stanno facendo sentire e possono diventare motivo di apprensione e disagio. Rimandare impegni non necessari, che non hanno l’impellenza dell’urgenza e non devono per forza esser risolti su due piedi, sarà ora una politica saggia!





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

CONSIGLI DA NON DISATTENDERE

La fermezza che Marte nel Segno in positiva comunicazione con Saturno nell’Aquario diventa il mezzo con il quale potresti ben risolvere una faccenda che ti vede ben decisa a difendere le tue posizioni, magari a spada tratta… Mercurio però, dai Pesci, suggerisce comunque al Marte gemellare tattiche più affabili e la possibilità di reazione meno drastiche… Un suggerimento che potrebbe rivelarsi necessario ed è importante non disattendere.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

FIDATI DELL’ISTINTO

La settimana di cui stiamo esaminando le situazioni celesti inizia con la confortante presenza della Luna nei Gradi che lo Zodiaco ti affida. Fidati delle tue intuizioni, afferra al volo il messaggio che ti arriva per vie traverse, le quali ti faranno capire con immediata certezza il da farsi davanti a patteggiamenti significativi. Capire le sensazioni, le aspettative e i veri stati d’animo delle persone con le quali stai concludendo accordi sarà basilare.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

RICONSIDERA I TUOI PROGRAMMI

L’espansione la cui realizzazione in questo periodo ti tenta moltissimo, ma va forse un tantino ridimensionata. Forse la attuale forte opposizione che Saturno, e Giove attuano ora nei tuoi confronti nel loro peregrinare nell’opposto Segno dell’Aquario, è il motivo per il quale dovresti rivedere i piani che avevo in mente. Usa un senso critico più sottile e decisamente più lucido del solito, appunto per preparati meglio ad ogni tipo di alternativa.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

EVITA D’IMPORTI

L’attuale opposizione che ti fanno Mercurio e Nettuno, entrambi nei Pesci anche se in Decadi diverse, ora che Sole e Venere hanno tolto il disturbo e si sono diretti altrove, nell’Ariete, è un preciso segnale. Con il tuo personale, con la parte giovane della tua compagine lavorativa è bene assumere un atteggiamento più possibilista e meno imperativo a tutti i costi. Farsi capire senza imporsi è una tattica sottile che darà presto magici frutti.





Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

UNA PIENA VISIBILITÀ

Avverrà adesso, il 28, uno dei momenti più importanti delle manifestazioni celesti nel tuo Segno: avverrà la Luna Piena nel grado ottavo del Segno. La Luna Piena con tutta la superficie che rifletterà la luce solare comporta per te il massimo della visibilità. Mettiti in bella mostra, cura l’immagine della ditta e dei prodotti con la sicurezza di chi sa di avere mille occhi puntati addosso. Sappi che adesso giochi una partita assai importante.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

NETTI MIGLIORAMENTI

Basta con le esitazioni! Nel settore che ti interessa questo è il momento di impegnarsi di più e di puntare con indomabile grinta a risultati gratificanti e altrettanto soddisfacenti. Bei legami di complicità con lo staff dirigenziale e in benefica ripresa tutto il settore che si lega al lavoro, al rilancio delle competenze che puoi vantare e a delle migliorate (finalmente!) condizioni profes-sionali che si stanno proprio adesso velocemente instaurando.





Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

SOLE E VENERE TI FAVORISCONO

Ora che l’alleanza di Sole e Venere nell’Ariete afferma che ci sono occasioni oltremodo appaganti a dominare il campo delle relazioni nate nel lavoro, dai pure spazio alla grande attrattiva che esercita su di te un prodotto che ancora non produci, ma che ti piacerebbe arricchisse la gamma delle tue offerte. Un pizzico di competizione all’interno delle conoscenze lavorative mette un tantino di pepe proprio nei rapporti con amici quasi concorrenti…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

SPINTE EVOLUTIVE

Plutone si lega con un incentivante sestile con Nettuno, ribadendo un aspetto che è stato di attualità per metà del secolo passato, e oltre…. La valenza di promozione e di grande ed evolutivo sviluppo che questo sestile comporta si sta rivelando importante per determinare certi notevolissimi progressi, confermati pure dagli attuali valori acquariani che svecchiano e danno una spallata a paralizzanti immobilismi. Nulla sarà come prima…







Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

MARTE SAPRÀ SPINGERTI A…

Giove vorrebbe che tu ti espandessi vigorosamente, a macchia d’olio, ben al di là di ciò che già sotto il tuo dominio, mentre Saturno, razionalissimo, vorrebbe che tu mirassi al pieno e completo controllo di ciò che già ti appartiene. La spinta che entrambi ora ricevono da un Marte di passaggio nei Gemelli, assetato di novità e ben curioso di saper che cose c’è dietro l’angolo, si rivelerà il fantastico propellente di cui avevi bisogno.





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

OCCORRERÀ SCEGLIERE…

In questa settimana Mercurio, posizionato nella Prima Decade del Segno, sarà in tensione con Marte, che sta ora transitando nei Gemelli. Dunque, presto e bene sono adesso per te due concetti che vanno d’accordo solo ipoteticamente, e non nella vera realtà dei fatti. Dovresti scegliere: meglio che le cose si sviluppino in fretta e furia, oppure preferiresti che esse si costruiscano per bene, in maniera tanto completa quanto appagante?