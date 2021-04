[La settimana dal 19 al 25 Aprile] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 14:30

Oroscopo dal 19 al 25 Aprile



Ariete (21 marzo - 20 aprile) ATTENDI CHIARIMENTI… C’è un bivio, una situazione nella quale il dover scegliere un partito piuttosto che un altro si rivela il giro di boa che, per l’appunto, ti serve per arrivare al nocciolo della questione. Nel confronto iniziale fra la Luna e Plutone l’energia si sfoga nel darti una certa incertezza nell’optare per una o per l’altra soluzione. Prima di prendere delle delibere definitive è meglio attendere che la situazione globale si chiarisca molto meglio…



Toro (21 aprile - 20 maggio)

INVITO CELESTE ALL’ATTIVISMO! È proprio nel tuo Segno che si svolge il clou delle situazioni astrali che contraddistinguono questa particolare settimana! Il 19 entreranno nel Toro Mercurio e il Sole, Venere e Mercurio si avvicinano a Urano il 23 e il 24, mentre gli stessi, il 25, si congiungeranno fra loro. Neppure tutti gli altri Segni insieme hanno le stesse sollecitazioni celesti e in settimana nessuno sarà altrettanto concretamente attivo quanto dimostrerai d’essere…





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

MUOVITI VELOCISSIMAMENTE

Energia, impulsività, intuizioni fulminee e la capacità di saper indirizzare al meglio la propria vivacità sono le tue caratteristiche di codesto momento, appena prima che Marte scivoli, il 23, nel successivo Cancro. Quindi sono le prime giornate della settimana a proporre determinazioni rapire e rapide prese di posizione, quelle che l’appoggio di Giove a Marte saprà favorire al cento per cento. Quindi prendi pure decisioni sull’unghia!





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

SBARAZZATI DI OGNI INTIMAZIONE

Il suggerimento della Luna che all’inizio della settimana sfida la poderosa potenza del contrapposto Plutone capricornino sarà poi avvallata dall’ingresso del determinato Marte nei Gradi che lo Zodiaco ti ha assegnato. Allora, contrastando con le proprie energie di convinta determinazione certe imposizioni che non ti garbano, aspetta che sia Marte a darti la grinta giusta per aggiustare il tiro e sbarazzarti di ogni intimidazione sgradita…





Leone (23 luglio - 23 agosto)

TI SI CONSIGLIA LA CAUTELA

C’è il Primo Quarto di Luna ad essere l’evento celeste più consistente della tua settimana, anche se avverrà proprio nel grado iniziale del tuo Segno, il giorno 20. È certo che la sommatoria dei consigli del cielo vorrà rassicurarti che le delibere appena varate sono le migliori appunto per trarre ottime chances dal periodo, nel quale usare una cauta prudenza è la regoletta da non scordare mai…Intensifica un positivo dialogo con i soci.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

SI ATTIVANO FORZE IMPORTANTI

Si riattivano le spinte che ti vengono dagli atri valori di Terra, e in particolare dal Toro perché ora sarà raggiunto dal Sole e da Mercurio. Si riallacciano i legami elettrizzanti con Urano ed essi sanno suggerire nuove soluzioni a vecchie problematiche. Anche Plutone dal Capricorno fa la sua parte, e le circostanze positive di conseguenza adesso per te si stanno moltiplicando con gradevole vitalità. Forze importanti e ben finalizzate si riattivano.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

LE COSE EVOLVONO E MIGLIORANO

Ci sono cose che devi aggiustare, situazioni da perfezionare, condizioni da vagliare con cura e con previdente metodo. Le attuali insoddisfazioni ti vengono dal fatto che ti sei limitata ad usare nelle tue azioni il piccolo cabotaggio, senza neppure tentare più ardimentose sortite in mare aperto… Adesso raduna le forze, prendi respiro e slancio, fidati dei consigli di Marte e di Giove e Saturno, e osa nel buttarti a pesce in nuove iniziative…







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

NODI AL PETTINE…

La contemporaneità di certi nodi i quali arrivano tutti al pettine giusto nel giro di qualche giorno, è una situazione un tantino complessa. Ma - come dicono i cinesi - chi ha detto che in definitiva sia un male? Probabilmente mai come ora il detto “Via il dente, via il dolore…” ha avuto per te altrettanta autentica validità, e mai come ora saprai sistemare le cose con una lucidissima e previdente visione d’insieme. Guarda al tuo futuro.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

VALIDI INCREMENTI

Sarà adesso nel campo di una migliore scorrevolezza degli eventi, del lavoro in rilancio e di un benessere fisico di nuovo scintillante, a lungo sperato, che la modificata posizione dei valori planetari in codesta settimana saprà sottolineare. A collaborazioni più effervescenti e più redditizie si associano situazioni lavorative che portano soluzioni, e fanno sperare in validi incrementi nella propria posizione professionale.





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

INTOPPI DA SUPERARE…

La Luna all’inizio settimana ti critica un pochino, ed è per questo motivo che partirai con intenzioni più concrete e più disponibili verso problemi cui trovare soluzioni vorrebbe dire comportarti con maggiore generosità e con una ben più marcata carica di comprensione. Si smuovono certe tensioni ora che il Segno amico del Toro si va riempiendo di stimoli per te eccellenti e pieni di brio, e saprai bypassare anche fasi un tantino preoccupate.





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

E SE SERVISSE RIPROGRAMMARE

Un pizzico di stanchezza potrebbe essere il risultato delle tensioni che colpiscono dal Toro il pianeta Saturno, il quale si trova nella Seconda Decade del Segno. Certe situazioni quindi per il momento potrebbero rallentare, e magari non svolgersi con la lucidità e l’immediatezza che ti piacerebbe fosse di prammatica… Il suggerimento celeste potrebbe consistere nell’ attuale necessità di rivedere criticamente l’intero progetto…





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

POTENZIALITA’ CONCILIATORIE

Nettuno nel Segno al momento del debutto della settimana, e cioè esattamente al suo imprinting, dialoga sia con Plutone e sia con la Luna. La carica di capacità di metamorfosi nettuniana è quindi intesa a incentivare sia le potenzialità audaci di Plutone e sia la benevola e accogliente spinta di una Luna cancerina. Mediare, conciliare, stipulare patti rasserenanti e in grado di armonizzare diverse esigenze è finalmente nelle tue vere possibilità.









CONCEDITI PIÙ TEMPO