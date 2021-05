[La settimana 17 al 23 maggio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 14:30

L

Oroscopo dal 17 al 23 maggio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) CONTRADDIZIONI SUPERATE Ci sono nel cielo indicazioni un tantino contraddittorie: Plutone e Marte si guardano in cagnesco fra Capricorno e Cancro, ma che vinca Plutone dato che inizialmente è in rapporto positivo con l'energico Sole taurino, è una certezza matematica. Marte gode comunque dei suggerimenti iniziali della Luna, che gli sta allora accanto, in grado di dare un tocco di diplomatica disponibilità, evitando magari per un soffio burrasche in un bicchiere d'acqua...



Toro (21 aprile - 20 maggio)

PLUTONE INCORAGGIA IL SOLE! Un ultimo guizzo del Sole si rivelerà positivo e propositivo: l'astro diurno compie un intenso trigono con Plutone il gg 17, poco prima di scollinare nei Gemelli. Le potenzialità del Segno in codesto frangente e favorito dalla simbiosi Sole-Plutone si moltiplicano come per incanto, e davanti a te si aprono finalmente prospettive molto incoraggianti. Urano ancora un poco condizionato da Saturno è del parere che devi ancora pazientare un po’.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

È TUO IL BASTONE DEL COMANDO!

È al tuo Segno, e a te, che passa in settimana l'astrale bastone del comando, primo perché Il Sole raggiunge i Gemelli il 17 e secondariamente perché Venere farà un positivo trigono con Saturno, rendendo stabile ogni cosa precaria. Le presenze astrali ora per te diventano ben tre, e godi di una precisa quanto salda protezione celeste. Per fare i passi che ti servono occorre che tu ti impegni senza lasciar nulla al caso e affrontando precisi oneri.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CAMBIANO DETERMINATI OBBIETTIVI...

Marte, nel Segno e contrapposto idealmente al dominatore Plutone nel Capricorno, verrà consigliato dalla cangiante e mutevole Luna di usare la sua forza in maniera meno caotica e disorganizzata. Meglio essere un tantino più selettivi ora che Giove e Nettuno si rivelano alleati potenti, in grado di trasformare piccoli spunti in trampolini di lancio di brillante portata. Segui il consiglio di operar dei cambi negli obbiettivi importanti.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

PRIMO QUARTO DI LUNA

Ci sarà in settimana il 1° quarto di Luna nel tuo Segno, ed avverrà praticamente in zona Cesarini poiché la fase lunare coinvolgerà il 29esimo Grado dl Segno! Le conferme e gli incoraggiamenti tradizionalmente associati al Primo Quarto di Luna potrebbero non essere facilmente identificabili, e sarà pensandoci e ripensandoci che troverai allora il bandolo della matassa delle indicazioni lunari. Che ti vuole assai più morbida...









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

DEVI VINCERE DUBBI E INCERTEZZE

In posizione un tantino critica adesso per te ci sono sia Giove e sia Nettuno, entrambi nei Pesci... Le valenze pescine cozzano contro la tua ferma determinazione e di conseguenza ora ti assalgono seri dubbi, incertezze, come pure un possibilismo che moltiplica per mille le opzioni possibili... Avverti che certe situazioni che ti coinvolgono sono più delicate di quel che appaiono e forse saranno un elemento di netto contrasto alla tua fermezza.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

INTENSE SPINTE CELESTI

Aumentano i motivi di gioia, in quanto come appartenente ai Segni dell'Elemento Aria ricevi magiche spinte dai valori planetari che sostano ora in Aquario e in Gemelli. Saturno ti regala un fermo controllo nelle cose che ti interessano, fra le quali c'è anche l'amore. Mentre Sole, Venere e Mercurio corroborano la tua vivacità fisica ed intellettuale. Giove e Nettuno, insieme nei Pesci, consigliano ripensamenti nel settore del lavoro.







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

USA LUCIDA LUNGIMIRANZA

Si sguarnisce la squadra celeste che nel suo soggiorno in Toro ti ha dato filo da torcere poiché anche il Sole, il gg20, prende altre strade... Resta Urano a rendere operativa la opposizione e a suggerirti di ricorre a tattiche e modalità moderne ed attualissime per avanzare nelle conquiste che ti preme raggiungere. Con i membri del tuo gruppo dovresti usare guanto di velluto con mano d'acciaio, per gestire le cose con saggia e lucidissima lungimiranza.







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

DIMINUISCI PROGRAMMI IMPEGNATIVI

Molti nodi adesso vengono da soli al pettine, a saprai risolverli man mano essi si presentino. Fra loro dovresti annotare anche una certa stanchezza fisica e mentale, che pure il ritardato cambio di stagione sembra volerti proporre...Non esagerare con i programmi impegnativi e concediti occasioni di ristoro, perché forse sia l'organismo e sia la psiche se ne avvantaggeranno. E magari trascorri più tempo in compagnia della persona cara...





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

AMMOBIDISCI GLI ATTEGGIAMENTI

Ti interessa far colpo e far cambiare totalmente opinione a un personaggio femminile che potrebbe essere importante per la tua carriera, e che conosce di te solo il lato determinato e impositivo... Devi allora mostrargli sfaccettature di te ben diverse dalla secchezza senza fronzoli che solitamente è la parte più in vista dei tuoi atteggiamenti. Dai spazio alla delicatezza, alla pazienza, alla dolcezza di modi urbani e disponibili.





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

EVITA I DISPETTI DI SATURNO

Il gg 20 Saturno, ora rimasto da solo nel tuo Segno, verrà addolcito e ricaricato dal positivo che gli saprà esprimere la dolce Venere, comportando situazioni di gratificante promozione. In seguito, il gg 23, Saturno diventerà retrogrado e potrebbe innervosirti. Occhio: potrebbe farti diventar dispettosa, la razionalità allora potrebbe diventar puntiglio, la fermezza si potrebbe tramutare in incauta cocciutaggine... Evitalo!





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

I DOMINATORI SI SCAMBIANO IL POSTO...

Si è riformata nel cielo la coppia che governa il tuo bel Segno: nei Gradi Zodiacali che ti appartengono ci sono, in contemporanea, Giove e Nettuno. La loro posizione però adesso si trova ad essere scambiata, poiché Giove è all'inizio e Nettuno è verso la fine. Anche nelle faccende che ti riguardano molte cose, nonostante migliorino, non si posizionano però nella sequenza che tu preferiresti. Lascia fare al destino: nulla avviene per caso!











CONCEDITI PIÙ TEMPO