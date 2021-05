[La settimana 24 al 30 maggio] Oroscopo del cibo di Susy Grossi

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 14:30

L

Oroscopo dal 24 al 30 maggio



Ariete (21 marzo - 20 aprile) SI AFFINANO CONOSCENZE E COMPETENZE In codesta settimana dai pochi aspetti celesti saranno le molte implicazioni dei Gemelli a dare spirito comunicativo e vigorosa capacità di intenderti con chi in genere frequenti. La presenza iniziale di Sole, Mercurio e Venere in Gemelli comporta con il tuo ambiente una bella intesa. La luminosa Luna Nuova di questa settimana, nel Sagittario, allarga la volontà di aumentare le tue conoscenze e di affinare competenze tecniche professionali.



Toro (21 aprile - 20 maggio)

IMMAGINE POSITIVA È Urano che vorrebbe tu accelerassi nei campi e nei settori che ora t’interessa far aumentare di volume, ma il solido Saturno potrebbe creare mille difficoltà e mille intoppi alla scorrevolezza dei programmi già iniziati. Comunque Sole, Venere e Mercurio favoriscono una immagine molto positiva nell’ambiente che ti preme, gradevolmente accattivante, mentre Marte in tensione con Plutone individua eventuali concorrenti e ferrati antagonisti.





Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

CLIENTELA IN AUMENTO

La maggior parte delle indicazioni celesti di codesta settimana puntualizzano le posizioni astrali che coinvolgono il tuo bel Segno: oltre la presenza di Sole, Venere e Mercurio ecco che in settimana Venere andrà a stuzzicare Nettuno nei Pesci, poi si congiungerà a Mercurio il 29, mettendo le questioni legate a esiti positivi delle proprie istanze e dei propri desideri in situazioni davvero finalmente appaganti. Clientela in aumento.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

CON MARTE ENERGICHE DIFESE…

Con un temperamento pacato come il tuo la presenza del focoso e volitivo Marte nel Segno è un vero incentivo a metterti in posizioni di difesa, a reagire con brillantissima foga verso le posizioni un tantino costrittive che Plutone nel contrapposto Capricorno ha reso a volte insistenti… Marte poi ha adesso l’incentivo di un Nettuno che sa prospettargli orizzonti nuovi, e modi di fare decisamente più incisivi. Di certo diversi dal solito.





Leone (23 luglio - 23 agosto)

INTENSI GUIZZI CREATIVI

Interessante questa Luna Piena nel Segno amico del Sagittario, in grado di incoraggiare con un guizzo creativo intenso il tuo spirito d’iniziativa, che un Saturno contrapposto in Aquario in effetti vorrebbe razionale, ben circostanziato e lucidissimo… Intensificando concentrazione e diligente applicazione, alle quali la Luna Piena porterà immaginazione fantasiosa, arrivare ai progetti che uniscano vantaggi e soddisfazioni sarà davvero facile.









Vergine (24 agosto - 22 settembre)

PICCOLI PROGETTI CRESCONO…

Bene con la protezione di Plutone nel Capricorno, anche se Plutone risente un pochino della scarsa collaborazione di Marte; bene anche con Urano nell’altro Segno di Terra del Toro, anche se Saturno non da troppo spago a Urano… Quindi in definitiva le cose che hai varato stanno pian piano crescendo, puntando sul fatto che saprai vincere con intelligenza e con positiva fermezza le piccole intemperanze celesti che li vedono ora protagonisti.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

TENSIONI DA VINCERE

Gli alleati celesti sono davvero numerosi: a Saturnio nell’Aquario, positivamente costruttivo, il favore di Sole, Venere e Mercurio aggiunge note brillanti, tanto chiassose quanto dinamiche e comunque di spigliatissima comunicativa: utilissime per un rilancio lavorativo importante. Però all’interno dello staff dirigente spira una certa aria contestatrice, dovuta alle tensioni fra Plutone e Marte… Che si risolverà con il dialogo e la disponibilità.







Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

FECONDA FASE AMOROSA…

E’ di carattere emotivo, scambievole e vigoroso la settimana che ora per te s’inaugura. I due pianeti nei Pesci, Giove e Nettuno, importanti perché ne sono naturalmente i dominatori celesti, e un focoso Marte nell’altro Segno di Acqua, cioè nel Cancro, rappresentano altrettante sponsorizzazioni alle tue faccende legate a delle intese molto forti e impostate su una bella sintonia emozionale. La intesa è forte, feconda, ricca di belle conseguenze







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

UNA ORGOGLIOSA LUNA PIENA!

La Luna Piena che avviene adesso nel tuo Segno è un segnale di grande e positiva visibilità della tua immagine pubblica, delle tue azioni e dei tuoi intendimenti. Questa fase lunare avviene una sola volta all’anno in ogni Segno, e adesso è proprio il tuo turno di avvertire l’incoraggiamento celeste a dare spazio alle tue idee, alle tue necessità, ad avvertire l’orgoglio delle conquiste fatte, a mettere in vista ciò che con i tuoi meriti sei arrivata ad essere…





Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio)

PERSONAGGI DA RASSICURARE

Alle certezze che vuole propagandare Plutone nel Segno, cioè a quello che vuole un pianeta volitivo in un Segno altrettanto deciso e volitivo, si contrappone Marte, e quindi la fermezza voluta da Plutone è un pochino messa in ombra. Ci sono situazioni e personaggi ai quali il tuo roccioso atteggiamento ha suscitato reazioni di stampo difensivo, che magari sparirebbe del tutto, prodigiosamente, se fossero per l’appunto rassicurate un po’…





Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

BELL’APPOGGIO DAL TEAM

Saturno, nel Segno, riceve plauso e incoraggiamento dal Sole, da Venere e da Mercurio che abitano adesso il similare Segno dei Gemelli. Questi aspetti corroboranti di appoggio e di fiducia colmano le tensioni che un Urano, dispettoso dal Toro, comporta per lo stesso Saturno. La fermezza che ora ti serve usare ti verrà anche dal fatto che il team dei tuoi collaboratori ti incoraggia moltissimo a proseguire sulla linea d’azione che hai scelto!





Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

INTESA GLOBALE

Giove e Nettuno, entrambi nei Pesci precisamente nella Prima e nella Terza Decade, si fanno buona compagnia e la loro intesa esalta il lato creativo e già assai immaginifico della personalità pescina. Appagante l’intesa nel gruppo, nella quale Sole, Venere e Mercurio spianano la strada ad armoniose condivisioni. Marte favorevole poiché cancerino ci informa che l’intesa è finalmente globale, generale, e investe tutti i settori che hai modificato.











