La settimana dal 06 al 12 settembre Oroscopo del cibo di Susy Grossi

L'Oroscopo del cibo di Susy Grossi





Oroscopo dal 06 al 12 settembre



Ariete (21 marzo 20 aprile) LA GELOSIA SERPEGGIA…

Gli attuali battibecchi amorosi nascondo sì un pizzico di sana gelosia, ma nella relazione c’è da riconoscere adesso anche un quid di spirito competitivo che si sta facendo sentire…Venere e Mercurio contrari quando la settimana inizia segnano la punta di diamante di una scarsa scorrevolezza dei rapporti comunicativi, ma per fortuna Venere il 10 toglierà le tende… Sarà solo successivamente che le cose, fra voi, troveranno il loro giusto equilibrio.





Toro (21 aprile - 20 maggio)

CURATI DI TE STESSO

Secondo le amiche stelle dovresti prenderti più cura di te, della tua salute, della tua avvenenza, del benessere che dovrebbe essere moneta spicciola delle tue singole giornate, ma così non è… Urano ti aiuta a essere scattante e pronta ad afferrare ogni positiva occasione e l’opportunità di puntare su una forma fisica più definita e su una salute mentale di cristallina purezza, ma a volte ti rende un pochino frettolosa e approssimativa. Ergo…

VUOI CRESCERE ED EVOLVERE.

Potresti avvertire, impellente, il desiderio di cambiare sede, location, quartiere abitativo e pure la dislocazione del lavoro. La spinta congiunta di Giove e Saturno dall’Aquario e quella di Venere e soprattutto Mercurio dalla Bilancia sono incentivi assai importanti per la tua mobilità: fisica e mentale. Non ti spaventa pensare a contesti diversi, a situazioni da affrontare per la prima volta… Il desiderio di evolvere e cambiare si rivela forte.





Cancro (22 giugno - 22 luglio)

L’AMORE VINCE SEMPRE…

Speranze concrete di poter rendere concreti precisi, belli e immaginifici sogni d’amore sono nell’aria… Venere diventerà positiva dal gg 10 entrando nel Segno amico dello Scorpione e Nettuno, dai Pesci, amplia la tua romantica fantasia. Ed insieme, Venere e Nettuno, ti danno i mezzi, la voglia e le opportunità di ignorare le provocazioni di un Plutone capricornino, contrario e retrogrado… A ben vedere l’amore, quello vero, vince sempre…

LAVORA ALLA TUA IMMAGINE…

La tua immagine, per essere ben recepita dal tuo stesso ambiente, dovrebbe essere aggiornata. Avrebbe la necessità di cambiare perché è nuova anche la tua consapevolezza di te, della necessità di far parte di una equipe organizzata e armoniosamente organizzata, senza voler svettare in ogni circostanza… Saturno e Giove contrari ti stanno insegnando una lezione di umiltà che ti sarà davvero utile nella vita pubblica… e privata!



Vergine (24 agosto - 22 settembre)



VIGOROSA L’ATTUALE LUNA NUOVA.

L’annuale Luna Nuova che il gg 7 si svolgerà a metà del Segno sarà assai particolare. Luna e Sole si congiungeranno in vicinanza del battagliero e ardimentoso Marte, ospite anch’esso dei tuoi Gradi. Alla efficienza lucida e ben programmata che è caratteristica prima della Vergine si andrà aggiungendo anche l’ardita sfida, l’eros, lo spirito battagliero marziano, per un connubio vitale vibrante, capace di darti vigoria e innalzare le tue difese.







Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

I CHIARI MESSAGGI DI VENERE.

Il messaggio di Venere, che lascerà il Segno solo il gg 10, è complesso ma ben decifrabile. La concomitanza del soggiorno di Mercurio gli regala uno sprint speciale, poi la quadratura con Plutone nello stesso giorno in cui si unirà con un generoso trigono a Giove indica che rifiuterà ogni sotterfugio, ogni oscuro segreto nel delicato campo dell’amore, per rendere il legame chiaro, limpidissimo e per portarlo finalmente alla luce del sole.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

VENERE E NETTUNO TI FAN ROMANTICA…

Se in precedenza le situazioni a due sembravano traballanti ecco che la comparsa di Venere nel Segno, il gg 10, prospetta delle soluzioni che saranno gradite a te e al tuo partner. Venere stessa saprà semplificare ogni legame affettivo e vorrà addolcirti la vita, rendendoti per esempio più disponibile a vivere con sincera partecipazione le dolci amozioni legate ai sentimenti. Nettuno nella tua Casa Quinta comporta un bel romanticismo…







Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

BOBBIETTIVI RAGGIUNTI.

Fissare degli obbiettivi ambiziosi e adoperarsi con impegno e mente limpida per raggiungerli in fretta, è l’impegno che le stelle in settimana ti invitano a sottoscrivere e a sostenere. Rigore, giusta scelta dei tempi, laboriosità e l’impiego generoso della propria straripante energia sono i tasselli di un ordito costruttivo, la cui trama è rappresentata della tua ferma e solidissima volontà. Potrai considerare ogni obbiettivo già in tuo possesso…

PROVVIDENZIALI PADRINI CELESTI.

Progetti concreti e sostenibili si stanno ordinatamente delineando nella tua mente, ispirati dalla efficienza vigorosa che adesso dal Segno amico della Vergine ti arrivano come messaggi incoraggianti e fattivi. Con Sole, Luna e Marte in qualità di padrini celesti, i piani che hai in testa e che Plutone puntualizza sono davvero alla tua portata, perché ti interessa fare bene, fare tanto, fare in fretta e fare in maniera che tutto persista.

INATTESE IMPREVEDIBILITA’…

La solidità razionale e cristallina di Saturno e la capacità di Giove di moltiplicare i pani e i pesci fanno assumere alle tua attuali possibilità di successo anche aspetti imprevisti e capaci di moltiplicarsi, e di puntare ad una durata eccellente. Il favore di Venere bilancina fino al 10, e di Mercurio poi aggiungono elementi i inaspettati e una imprevedibilità che darà magico sprint ai prossimi giorni. Le cose prenderanno pieghe inattese…

PUNTA BENE E VINCERAI!

Il momento per te implica delle scelte: delicate, irrimandabili

e a volte assai complesse. Scegliere ti sembra inizialmente difficoltoso, ma ordinati meglio e con cura e attenzione certosina gli addendi dell’intera operazione, le cose appariranno più agevolmente superabili. Se punterai ad un futuro ben programmato, senza pressapochismi e senza esagerazioni, senza dispendi inutili di un’energia che ora scarseggia, vincerai certissimamente!