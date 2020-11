Abbinamento tra cocktail e ricette: parte la sfida tra bartender

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 15:52

on solo glia determinare la riuscita di un. Ma, ilo sanno benissimo, anche ilfa la sua parte. Saperlo scegliere e “lavorare” è uno step imprescindibile per la riuscita finale. È per questo che, azienda leader in Italia del ghiaccio alimentare confezionato, ha realizzato una gamma di prodotti in grado di rispondere a tutte le situazioni, dal professionista più esigente all’appassionato di spirit.In occasione della seconda edizione di, illegato al mondo deie dellain partenza mercoledì 18 novembre, è stato selezionato il ghiaccio Ice Cube , che sarà utilizzato per la creazione dei drink.Seiin formatoper 12pronti a mettersi alla prova in unaorganizzata su più prove a eliminazione. Si sfideranno a colpi diper realizzaredaaiproposti dallo. Ciò che accade in Italia è che spesso si sottovaluta l’importanza del food pairing, cioè l’abbinamento di un drink a una pietanza.Durante, girato nella città di Cesena nell’ICook Taste&Share - spazio polifunzionale dedicato alla cucina che questa volta veste i panni del cocktail bar -, ci saranno tre giudici a valutare il lavoro dei partecipanti: un bartender noto a livello nazionale,, brand ambassador di importanti marchi, che valuterà gusto, preparazioni home made, garnish e scelta degli ingredienti per la realizzazione dei cocktail, un tecnico Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori) ,, che giudicherà lo stile e la tecnica di realizzazione e uno chef,, giovane talentuoso, che realizzerà i piatti a cui i partecipanti alla sfida dovranno abbinare cocktail di loro invenzione passando attraverso le sfide proposte dai giudici.Ice Cube possiede la certificazione ISO9001:2008 e la certificazione internazionale per prodotti alimentari Ifs (International Features Standards) Food (Higher Level). È inoltre parte di Inga - Istituto Nazionale Ghiaccio Alimentare.