Carlo Maria Cardarelli, parola vincente autoproduzione: sul bancone nuovi vermut, bitter e vodka

nascono a maggio 2015 con l’intento di portare auna novità: unche avesse come stella polare ladelle bevute e del cibo. Questo grazie anche all’apporto fondamentale di professionisti del bancone come, tra i dodicipassati aldeldi Italia a Tavola –(per votare clicca qui). Unoggi punto di riferimento cittadino per chi ama bere bene.Passione, impegno e costanza sono determinati per diventare, ildel bar, un lavoro per me affascinante.Un cammino caratterizzato da, che mi hanno permesso di diventare un bartender professionista, una persona che vuole donare al cliente, oltre che una piacevole esperienza visiva, ottimiUn vero bartender deve avere tenacia, una notevole base formativa sulla materia e anche un po' di. Poi bastano un, unoe unche sa apprezzare e conoscere i drink proposti dal bartender.Si chiama "", una base di Senensis London Dry Gin di nostra produzione (Gin a base di botaniche del Chianti: ginepro, verbena, rosmarino, salvia, sangiovese in foglia e nel fiore), Campobase Fieno, yuzu e crusta di meringa. Un sour leggero, ma dal gusto unico e deciso, che identifica la mia determinazione per diventare bartender. Il Gin Senensis è lo spirito creato direttamente da I Parolai, visto che noidiversi prodotti che poi misceliamo. Presto saranno sul nostro bancone anche treVero. I Parolai nascono per portare a Siena una novità: un tapas-cocktail bar che avesse come stella polare la qualità delle bevute e del cibo. Un locale con grande, che offre una variegata selezione diI senesi come hanno risposto all’apertura de I Parolai?Ottimamente. I senesi hanno un palato molto fine e qui hanno trovato un locale in grado di rispondere alle loro. Noi a I Parolai ce la mettiamo tutta per renderli felici.Vota Carlo Maria Caldarelli lo “chef del bar”.