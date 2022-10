Matera, barista ucciso dopo il rifiuto di servire da bere

Il barista rifiuta di dargli da bere e lui lo uccide a coltellate. È successo in provincia di Matera. Dove un giovane ventenne ha ucciso, nella tarda serata di ieri 2 ottobre, Mario Marchetta, 35 anni, nel suo bar, il «Kilò», in via Meridionale, nel centro di Grassano.

Il giovane si è costituito

Su questa ipotesi stanno lavorano i carabinieri del Comando provinciale di Matera. Secondo quando ricostruito dagli investigatori, come riporta il Corriere della Sera, dopo il rifiuto di servigli da bere, intorno alla mezzanotte, il giovane sarebbe tornato nel bar e avrebbe colpito Marchetta con un coltello da cucina. Soccorso dai sanitari del 118, il barista è poi morto nell’ospedale di Tricarico. Poco dopo, il 20enne, accompagnato da un avvocato, si è costituito alla caserma dei carabinieri dove è stato interrogato ed poi è stato trasferito nel carcere di Matera.



Lutto cittadino

Interpellato dall’Ansa, il sindaco di Grassano, Filippo Luberto, ha espresso la sua «vicinanza ad entrambe le famiglie, per un evento che ha colpito tutta la nostra comunità» e ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali del 35enne, che era tornato in Basilicata da circa un anno dopo essere stato all’estero.