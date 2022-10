The World's 50 Best Bar, vince il Paradiso di Barcellona. Quattro italiani in classifica

Il miglior bar al mondo secondo la classifica dei The World's 50 Best Bar è il Paradiso, in comproprietà con l'italiano Giacomo Gianotti, a Barcellona. Al secondo posto, come lo scorso anno, si piazza Tayer + Elementary di Londra. La cerimonia di premiazione, per la prima volta, è avvenuta non a Londra ma a Barcellona nella Cúpula de las Arenas. Ma non solo, in tutto sono tre le insegne della città catalana ad approdare quest'anno nella top ten: Paradiso appunto, seguito al terzo posto da Sips di Simone Caporale che ha scalato ben 34 posizioni in un anno, e poi al settimo posto Two Schmucks. Tuttavia, è stato anche un anno straordinario per l'Italia, con quattro bar in quattro città diverse e Firenze e Napoli per la prima volta in classifica. Il primo degli italiani è Drink Kong di Roma.

Il Paradiso a Barcellona



La situazione degli italiani

Nel Rione Monti, il Drink Kong, sotto la regia di Patrick Pistolesi, è salito in un anno dalla 19ª posizione alla numero 16. Resta nella lista dei 50 migliori bar al mondo il locale di Milano, 1930, che tuttavia scivola in anno dalla 20ª posizione alla 35ª. Precede comunque Dante a New York la cui drink list è tutta caratterizzata dallo stile italiano del bere, a partire dal Negroni e dai Martini cocktail. New entry in questa classifica planetaria è il Locale, insegna con sede in un palazzo storico di Firenze, che si piazza alla posizione n.39. L'Antiquario di Napoli è al 46° posto. Nella lista estesa 51-100, che è stata annunciata la scorsa settimana, includeva altri tre bar italiani: il Camparino in Galleria di Milano al 73°, il The Court di Roma (77) e il Freni e Frizone a Roma, nel rione di Trastevere (86).

Drink Kong Roma 1/4 1930 a Milano 2/4 L'Antiquario a Napoli 3/4 Locale a Firenze 4/4 Previous Next



Il vincitore dello scorso anno scende in 8ªposizione

Ma non solo all’ottavo posto troviamo Connaught Bar di Londra (il vincitore assoluto dello scorso anno) guidato dagli italiani Agostino Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Millia.



L'elenco del 2022 include bar di 26 città con 14 new entry distribuite tra Atene, Bangkok, Buenos Aires, Chicago, Dubai, Firenze, Hong Kong, Lisbona, Londra, Napoli e New York.

La classifica

50 Bulgari Bar - Dubai

49 Lucy's Flower Shop - Stoccolma

48 Bar Benfiddich - Tokyo

47 Employees Only - New York

46 L'Antiquario – Napoli

45 Galaxy Bar - Dubai

44 Carnaval - Lima

43 Himkok - Oslo

42 CoChinChina - Buenos Aires

41 Cantina OK! - Sydney

40 Red Frog - Lisbona

39 Locale Firenze - Firenze

38 Zuma - Dubai

37 A Bar with Shapes for a Name - Londra

36 Dante - New York

35 1930 – Milano

34 Overstory - New York

33 Manhattan - Singapore

32 Baltra Bar – Città del Messico

31 Line – Atene

30 Swift - Londra

29 Maybe Sammy - Sydney

28 Argo - Hong Kong

27 Tres Monos - Buenos Aires

26 Sidecar - Nuova Delhi

25 Kumiko - Chicago

24 Tropic City - Bangkok

23 Satan's Whiskers - Londra

22 Attaboy - New York

21 Café La Trova – Miami

20 Baba au Rum - Atene

19 The Clumsies - Atene

18 is Florería Atlántico in Buenos Aires

17 Coa - Hong Kong

16 Drink Kong - Roma

15 Salmon Guru - Madrid

14 BKK Social Club - Bangkok

13 Hanky Panky - Città del Messico

12 Jigger & Pony - Singapore

11 Handshake Speakeasy - Città del Messico

10 Alquímico - Cartagena

9 Katana Kitten - New York

8 Connaught Bar - Londra

7 Two Schmucks - Barcellona

6 Double Chicken Please - New York

5 Little Red Door - Parigi

4 Licorería Limantour - Città del Messico

3 Sips - Barcellona

2 Tayer + Elementary - Londra

1 Paradiso - Barcellona