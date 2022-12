Todo Santos, il nuovo cocktail di Natale di Azotea

Todo Santos è il cocktail che il bar manager del restaurant-cocktail bar Azotea a Torino Matteo Fornaro ha pensato per Natale. Viene realizzato con il rum overproof giamaicano lavorato con fave di cacao, il pisco acholado e la chicha morada, una bevanda tradizionale peruviana molto speziata, che in questo caso prevede l’utilizzo di pimento, chiodi di garofano, vaniglia bourbon e cannella. «Da Azotea - dice il bar manager Matteo Fornaro - la chicha morada la prepariamo noi in cucina, facendo bollire le pannocchie di mais morado (viola) – da qui il nome - dentro l’acqua, fino a che la stessa non acquisisce il sapore del cereale, poi aggiungiamo zucchero, un mix di spezie, scorze di limone e un’acqua di miele aromatizzata con un peperoncino peruviano estremamente piccante, l’aji charapita».

Un cocktail legato al Natale

Il cocktail è strettamente legato alla ricorrenza del Natale per la presenza di chiodi di garofano, pimento e cannella, tre spezie i cui nomi sono indissolubilmente associati alla festività. A completare il cocktail vi sono il succo di lime, il pisco acholado e l’aroma affumicato del Palo santo, un albero che cresce nella foresta pluviale americana meridionale e che, in alcune zone geografiche, fiorisce proprio nel periodo natalizio. Azotea, il cui nome significa terrazza, si trova nel centro di Torino nei pressi di Piazza Vittorio, è un ristorante cocktail bar d’ispirazione nikkei.

