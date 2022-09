Simone Corsini trionfa alla finale italiana di The Vero Bartender 2022

Simone Corsini (senior bartender dell’Atrium Bar del Four Seasons Hotel di Firenze) è il vincitore della finale italiana di The Vero Bartender 2022, competizione internazionale promossa da Amaro Montenegro, che si è svolta a Milano nelle ‘Officine del Volo’. Tema al centro della 5ª edizione del talent è il viaggio, dove i bartender sono stati chiamati a creare una ricetta a base di Amaro Montenegro nel segno di Sharing the Essence. Da sempre promotore dei valori di autenticità e condivisione, il brand di punta di Gruppo Montenegro promuove lo sharing cocktail, per raccontare e condividere nel bicchiere l’essenza di un viaggio.

Il vincitore Simone Corsini

Un ingrediente ideale nelle preparazioni di cocktail classici o di mix innovativi

«Con The Vero Bartender - spiega Daniele De Angelis, marketing manager core brands di Gruppo Montenegro - vogliamo da una parte favorire scambi positivi sul fronte della creatività e delle tendenze della mixology moderna, dall’altra offrire momenti di autentica convivialità tra persone accomunate dalla grande passione per l’arte della miscelazione. E in tal senso Amaro Montenegro rappresenta una perfetta sintesi, perché celebra da sempre il sapore vero dell'amicizia e oggi, grazie alla sua versatilità e al suo inconfondibile profilo sensoriale, rappresenta un ingrediente ideale nelle preparazioni di cocktail classici o di mix innovativi».

Proposte che “parlano” di avventure e di viaggi vissuti dagli otto finalisti

Non solo dunque Monte Mule (alternativa intrigante al Moscow Mule) e Montenegroni (originalissimo twist del Negroni), nella finale italiana di The Vero Bartender, Amaro Montenegro è stato protagonista di ricette ad alto tasso creativo, con proposte che ‘parlano’ di avventure e di viaggi vissuti in prima persona dagli otto finalisti: Luca Bruni con ‘Spice Gum’; Nico Cattuto con ‘Ricordo 1947’; Simone Corsini con ‘Coppa dell'amicizia’; Kshan Cresta con ‘Sadò’; Alessandro Governatori con ‘Exotica’; Lorenzo Lucarelli Cioncoloni con ‘Il premio del Giappone’; Marco Morra con ‘The Journey of Youth’; Manuel Zama con ‘Fyne’.

I concorrenti della finale italiana di The Vero Bartender 2022

Vincitore con il suo cocktail “Coppa dell'amicizia”

A conquistare la giuria di esperti composta da Matteo Bonoli - master herbalist Amaro Montenegro, Edoardo Nono - titolare e bar manager di Rita&Cocktails Milano, Matteo Di Ienno - bar manager di Locale Firenze, Andrea Civettini - vincitore di The Vero Bartender Global 2018 e bar manager di Galileo Barcellona, è stato Simone Corsini, classe 1994 e originario di Carrara, con il suo cocktail ‘Coppa dell'amicizia’: una sorta di ‘album’ di viaggio tra Valle d’Aosta, Hawaii e Sicilia, ispirato al classico Mai Tai.

L’appuntamento è per la finale global

Chiusa dunque la finale italiana di The Vero Bartender, l’appuntamento è per la finale global, che si svolgerà a Bologna mercoledì 26 ottobre alla presenza di tutti singoli vincitori di ogni paese partecipante. Sarà una mixology competition dalla forte impronta internazionale, dove Simone Corsini sfiderà in rappresentanza dell’Italia i finalisti bartender in arrivo da 15 nazioni: Albania, Australia, Austria, Belgio, Canada, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Serbia, Sud Korea, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.