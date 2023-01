Esperti del caffè in sfida a caccia del pass mondiale di Taiwan

Professionisti del caffè in sfida a Rimini a caccia di un posto per il campionato mondiale in Taiwan. A Sigep 2023, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, giunto alla 44ª edizione, in programma dal 21 al 25 gennaio 2023 nel quartiere fieristico all'interno della Coffee Arena, andranno in scena le finali italiane delle diverse specialità dei concorsi dedicati al mondo del caffè, per designare i vincitori che rappresenteranno l’Italia nel mondo.

Un palcoscenico emozionante, sul quale si sfideranno i professionisti del caffè per contendersi il titolo nazionale delle sei discipline in gara, con una giuria composta da giudici nazionali ed internazionali.

I concorrenti giungono al palco della Coffee Arena di Sigep dopo aver superato le selezioni organizzate in tutta Italia da SCA Italy (tra cui la tappa nord della categoria Cup Tasters, svoltasi a Cosmofood 2022).

Le sei categorie in concorso

I vincitori delle sei categorie, gareggeranno nei rispettivi campionati mondiali del circuito World Coffee Events: i vincitori delle categorie Barista, Brewers Cup e Cup Tasters gareggeranno ad Atene a giugno 2023, mentre i vincitori delle categorie Latte Art, Coffee in Good Spirits e Roasting gareggeranno a Taipei a Novembre 2023.

Il palinsesto sarà arricchito da talk e sessioni formative ed uno speciale programma formativo rivolto ai giovani studenti degli istituti alberghieri nella giornata di mercoledì.

CIBC - Campionato Italiano Baristi Caffetteria

La gara consiste nel preparare, in un tempo massimo di 15 minuti, 4 espressi, 4 bevande a base di caffè e latte caldo e 4 bevande analcoliche personalizzate a base espresso, da servire ad una giuria formata da esperti giudici degustatori. Le regole della gara sono le stesse del WBC (World Barista Championship - Campionato Mondiale Baristi), una vera e propria “Olimpiade del Barista”.

Il campionato è valido per il Wbc (World Barista Championship).

CILA - Campionato italiano Latte Art

In questo tipo di gara i concorrenti dovranno dare prova della loro abilità manuale e del loro spirito artistico. I partecipanti dovranno superare varie fasi fino alla finale, dove giungeranno i sei migliori concorrenti. Qui, nel tempo massimo di 10 minuti si dovranno preparare 4 bevande artistiche a base di caffè e latte, uguali a due a due. Possono essere utilizzate tecniche diverse: la decorazione e il “free pour”, inoltre devono essere preparati due espressi macchiati con la tecnica “free pour” identici nel disegno, da presentare a 2 giudici visual, 1 giudice tecnico ed un capo giuria.

Il campionato è valido per il Wlac (World Latte Art Championship).

CIGS - Campionato Italiano di Coffee in Good Spirits

Il Coffee in Good Spirits è una disciplina affascinante che coniuga il mondo del caffè e quello del bartending, per creare delle bevande classiche o di fantasia. In questo tipo di gara i concorrenti avranno 10 minuti per preparare due irish coffee e due cocktail, caldi o freddi, a base di caffè caldo e alcolici.

Il campionato è valido per il Wcigs (World Coffee in Good Spirits Championship).

Campionato Italiano Brewers Cup

Metodo di preparazione diffuso nei paesi nordici, negli Stati Uniti e nei paesi asiatici e che sta incontrando interesse anche in Italia. I caffè saranno erogati dai concorrenti con i cosiddetti metodi manuali di ‘pourover’, ovvero con sistemi di filtrazione dove il barista verserà l’acqua calda sulla polvere di caffè che sarà trattenuta da un filtro. I partecipanti, che prepareranno 3 bevande a testa da servire a 3 giudici sensoriali, dovranno cercare di ottenere non solo un buon caffè ma anche prepararlo correttamente con un valore di solidi che sarà misurato dai giudici con il ‘refrattometro’. Il campionato è valido per il WBC (World Brewers Cup).

Campionato Italiano Cup Tasters

In questa competizione i concorrenti daranno prova della loro abilità nel distinguere le differenze di gusto tra diverse tazze di Specialty Coffee. Utilizzando gusto ed olfatto ed applicando tutta la propria attenzione ed esperienza, i concorrenti dovranno identificare nel più breve tempo possibile la tazza contenente un caffè dal gusto differente all’interno di un set composto da 3 tazze. Per ogni round saranno posti sul tavolo 8 set da 3 tazze l’uno.

Il campionato è valido per il Wctc (World Cup Tasters Championship).

Campionato Italiano Coffee Roasting

La gara di tostatura, che ha visto il suo debutto internazionale nel 2013 a Nizza, si sviluppa su un fitto programma della durata complessiva di tre giorni su: classificazione del caffè verde, tostatura ed assaggio del caffè tostato. La giuria tecnica, sotto la supervisione di un giudice internazionale, avrà il compito di supervisionare ed attribuire al termine dei tre giorni il punteggio totale ai concorrenti.

Il campionato è valido per il Wcrc (World Coffee Roasting Championship).