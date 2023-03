Amaro Lucano reMIX, aprono le iscrizioni della bartender competition

Riparte la seconda edizione di Amaro Lucano reMIX, l’esclusiva competition firmata Amaro Lucano dedicata ai migliori barman e barlady d’Italia, chiamati a realizzare il cocktail più originale utilizzando tra gli ingredienti il celebre Amaro. Cinque tappe, quattro bartender in gara per ogni città italiana: Milano, Roma, Napoli, Bari e la nuova arrivata, Torino. Una sfida a colpi di drink che vedrà ogni concorrente realizzare un cocktail unico e, contemporaneamente, valutare quelli degli altri partecipanti in gara. Ad essere valutato sarà il gusto, l’originalità e l’estetica del prodotto, oltre alla location che li ospita. Ad accompagnarli un giudice esperto di Amaro Lucano che avrà il compito di valutare la maestria nella mixology, la vena creativa e la loro capacità d’improvvisazione, con la possibilità di assegnare un bonus extra alla migliore performance.

Un'immagine della prima edizione di Amaro Lucano reMIX

Al termine di ogni giornata verrà nominato un vincitore, che parteciperà di diritto alla finale presso il suggestivo e iconico Museo Essenza Lucano di Pisticci (Matera), il 18 settembre 2023. I cinque finalisti saranno giudicati da uno special guest d’eccezione, che con i suoi voti contribuirà a decretare il nuovo vincitore della Amaro Lucano reMIX. L’iniziativa vivrà anche nei canali social di Amaro Lucano, con un racconto in real time durante le diverse tappe e, naturalmente, della finale: www.instagram.com/amarolucano1894.

Aperte le iscrizioni per l'evento

Al via le iscrizioni, che saranno attive fino a lunedì 3 aprile tramite il sito dedicato all’iniziativa: www.amarolucanoremix.it. Ogni candidatura sarà esaminata dai tecnici di Amaro Lucano e i bartender selezionati potranno accedere alla prima fase di gara. Una competition unica fatta di passione, creatività e versatilità che vede in palio l’esclusiva finale dei 50 Best Bars World, il più importante riconoscimento su scala mondiale dedicato ai migliori bar internazionali, in programma a Singapore nel mese di ottobre.

Dal 2022 Amaro Lucano è l’amaro sponsor ufficiale dei The World’s 50 Best Bars e The Asia’s 50 Best Bars: una collaborazione esclusiva che vede il celebre prodotto come unico partner nella categoria degli amari, a dimostrazione del crescente interesse e importanza nei confronti di questa categoria. Lucano 1894 sarà presente alla manifestazione internazionale con il suo celebre Amaro Luca e protagonista nella categoria di vermouth con Mancino Vermouth, il brand italiano di vermouth artigianali recentemente acquisito.