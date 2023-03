Nei Caffè storici di Venezia torna lunedì 17 aprile il Trofeo Piazza San Marco sfida tra bartender professionisti giunta quest’anno alla sua seconda edizione dopo il successo registrato lo scorso anno con 100 candidati dai quali sono stati selezionati 20 concorrenti in corsa per il titolo andato a Giulia Socia della Birreria du Relais, a Champoluc (AO) che si è aggiudicata il trofeo: l’opera unica in vetro di Murano disegnata dal Consorzio Promovetro di Murano e realizzata da AAV Barbini Specchi Veneziani.

La prima vincitrice del Trofeo Piazza San Marco: Giulia Socia della Birreria du Relais, a Champoluc (AO)

In occasione della seconda edizione della competizione, patrocinata da A.B.I. Professional Associazione Barman Italiani e aperta a tutti i bartender professionisti, i partecipanti si sfideranno all’interno dei due caffè storici di Piazza San Marco, come il famosissimo Caffè Florian, aperto il 29 dicembre 1720, il più antico caffè nella storia ad aver mantenuto le sue caratteristiche attraversando tre secoli, e il Gran Caffè Quadri, nella preparazione di un proprio cocktail con ricetta originale.

La sfida

I 20 candidati selezionati saranno contattati entro martedì 11 aprile dagli organizzatori e l’elenco sarà inoltre pubblicato online sul sito della manifestazione. Il Trofeo Piazza San Marco, alla sua seconda edizione, rappresenta una importante occasione per sperimentare, conoscere altri professionisti del settore e mettere in gioco le proprie competenze.

La sfida tra bartender professionisti

La competizione prenderà il via al Caffè Florian alle 14.00. Gli ingredienti da utilizzare durante la gara non saranno rivelati fino al giorno stesso della competizione e ogni concorrente avrà a disposizione un tempo limitato di 10 minuti per sottoporre ad una giuria di esperti la propria creazione. Il vincitore sarà premiato con un trofeo realizzato ad hoc da Consorzio Promovetro Murano, e con altri prestigiosi premi. Sono previsti oltre che per il vincitore assoluto, dei premi anche per altre categorie come tecnica, decorazione e gusto.

La competizione è stata ideata da A.B.I Professional per valorizzare la figura del bartender e, soprattutto, per avvicinare i giovani a questa professione, ed è sostenuta dal main sponsor Campari Academy e da altri prestigiosi partner quali Ceado, Poli Distillerie, Bristot Caffè, Volare, Kranebet, Consorzio Promovetro Murano, Alpitour World, Aperitivo Italiano di Flamigni, Ca’Di Dio.

Caffè Florian

P.za San Marco, 57, 30124 Venezia VE

Tel 0415205641