Antonio Ferrara, un barman da 110 e lode

È un momento d'oro per Antonio Ferrara, bar manager di Aman Venice, hotel di lusso che sorge all'interno di Palazzo Papadopoli, affacciato sul Canal Grande. Il bartender, classe 1983, originario di Rovigo, si è infatti aggiudicato due delle più prestigiose competizioni di mixology in Italia: 110 e lode e The WineHunter.

Antonio Ferrara, a sinistra, con Rama Redzepi, vincitore della scorsa edizione di 110 e lode

Antonio Ferrara vince 110 e lode a Rapallo

A Rapallo, Antonio Ferrara è stato premiato da una giuria di esperti in occasione della sesta edizione di 110 e lode, il concorso riservato ai bartender degli hotel 5 stelle d'Italia, che ha visto sfidarsi 39 finalisti, chiamati a presentare una ricetta originale di cocktail intorno a un ingrediente selezionato. A convincere la giuria, il suo “Count Martini”, un’originale versione del Martini Cocktail creata in esclusiva per il Conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga, proprietario di Palazzo Papadopoli all’interno del quale sorge Aman Venice. In questa sofisticata rivisitazione, il Bulldog Gin e il Vermouth 1757 si intrecciano sapientemente con una tintura di menta e semi di finocchio. Completa il cocktail una foglia d’oro edibile, che accenna allo storico Palazzo e alle sontuose decorazioni e opere d’arte che lo impreziosiscono.

Successi anche al Merano Wine Festival

Come detto però, Ferrara non è stato protagonista soltanto in riva al mare della Liguria. Il barman ha conquistato la critica al Merano Wine Festival, aggiudicandosi il The WineHunter Globe Platinum in due categorie: a novembre è stato infatti premiato nella categoria “Cocktail”, nell’ambito del concorso “Itinerari Miscelati” in una sfida che prevedeva la creazione di cocktail con ingredienti a sorpresa. Il 6 dicembre è stata poi la volta del premio “Miglior Locale 2022” per The Bar di Aman Venice, che sotto la sua guida e grazie a un’eccellente squadra di professionisti e una lista di cocktail sofisticata e innovativa ha saputo affermarsi tra i migliori locali della Laguna.

The Bar Aman Venice